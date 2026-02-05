Gioia Palladino: "La Juve mi ha impressionato, ancora più valore alla nostra vittoria"

Palladino: "Serata magica e la dedichiamo ai tifosi"

Palladino analizza a Mediaset la prova dei suoi: "Sono molto felice: ringrazio ragazzi, società e tifosi. Dedichiamo la vittoria a loro, stasera lo stadio era una bolgia, ci siamo fatti trascinare dal loro tifo. Serata magica, perfetta, ci teniamo alla competizione e vogliamo arrivare fino alla fine. Stiamo dando continuità di risultati, stiamo crescendo, oggi i subentrati hanno fatto la differenza, conto su tutti i ragazzi. Concretezza? Si: siamo stati cinici e compatti quando c’era da difendere. La Juve mi ha impressionato per la loro qualità, è allenata benissimo da uno dei migliori allenatori in Italia e questo avvalora la nostra vittoria. La Juve viene da tanti risultati positivi, sono una grande squadra. Bisogna essere onesti, gara border line: loro sarebbero potuti andare in vantaggio. Ma la mia squadra non si è voluta abbassare nonostante tutto".

"Risultati figli anche di episodi"

L'allenatore nerazzurro continua: "Questo è un gruppo di grandi uomini, valori umani e tecnici. Nelle difficoltà son venuti fuori, stanno lavorando tutti insieme per raggiungere traguardi. Mese difficile, abbiamo tre competizioni ma bisogna continuare a lavorare bene, a fare risultati e crescere. Ho detto alla squadra che mi aspetto prova di maturità con la Cremonese. In queste serate ci esaltiamo, ma a volte cadiamo con squadre che sembrano inferiori sulla carta. A me piace difendermi attaccando, andare in pressione: gli attaccanti hanno fatto grande pressione sui loro difensori, cerchiamo di recuperare la palla più in alto possibile. A me e alla squadra non piace difendere basso, è la mentalità che ha sempre avuto questa squadra con Gasperini e questa cosa va portata vanti. Risultati anche figli di episodi, la Juve era lì lì per fare gol, bravi noi a reggere l’urto, a sbloccare e a chiuderla".