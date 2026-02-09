Carnesecchi show: dopo la Juve stoppata ecco il rinnovo. E la parata più bella...

L’Atalanta è davvero in buone mani. E non potrebbe essere altrimenti, quando schieri tra i pali uno dei migliori portieri d’Europa. Altra annata da ricordare per Marco Carnesecchi, che sta incantando tutti alla sua maniera. A suon di grandi parate che gli hanno permesso di mantenere inviolata la porta in 5 partite su 6 di Serie A nel primo scorcio di 2026. Interventi prodigiosi come quelli sfoderati domenica 1° febbraio al Sinigaglia e che hanno impedito al Como di segnare in numerose occasioni, fino all’exploit del rigore respinto a Nico Paz al minuto novantotto. Una prodezza che vale come un gol e che ha regalato alla truppa di Palladino un punto prezioso per la classifica. A Bergamo lo sanno bene quanto pesi e sia determinante lo “Spiderman di Rimini”, come Carnesecchi è stato affettuosamente ribattezzato dai tifosi. Per questo hanno intensificato i contatti per blindare il gioiello.