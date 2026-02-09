Rullo Atalanta, rimonta continua: Krstovic e Zappacosta, 3 punti pesanti

Il 2-1 alla Cremonese, che non vince da 10 partite, è il quinto successo nelle ultime 7 partite di campionato, ma, soprattutto, conferma quanto la cura Palladino abbia rigenerato la Dea, che è anche semifinalista di Coppa Italia e nei playoff di Champions League