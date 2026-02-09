Rullo Atalanta, rimonta continua: Krstovic e Zappacosta, 3 punti pesanti

Hai già un abbonamento? Accedi
Primo tempo spumeggiante, Krstovic e Zappacosta sugli scudi: il primo, all'ottavo centro stagionale (7 in campionato e 1 in Champions), si conferma un acquisto sempre più azzeccato; il secondo, a segno dopo quasi un anno con una rete di raffinata bellezza. Ripresa in controllo, terzo gol annullato a Djimsiti per fuorigioco, finale palpitante sotto il diluvio con la rete grigiorossa di Thorsby al 94'. Ma, alla fine, l' Abbonati per continuare a leggere
Abbonati per continuare a leggere