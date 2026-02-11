De Ketelaere, infortunio al ginocchio più grave del previsto: l'esito degli esami

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Juve in Coppa Italia , ora l' Atalanta si prepara a dover fare i conti con un brutto infortunio . Nel riscaldamento prima dell'inizio della sfida contro la Cremonese , infatti, Charle De Ketelaere ha sentito un dolore al ginocchio ed è stato escluso all'ultimo dalle formazioni ufficiali. Sul momento non era sembrato nulla di grave tanto che al termine della partita l'allenatore nerazzuro Raffaele Palladino aveva detto: " Nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito dolore: non dovrebbe essere niente di grave. Staremo a vedere". Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto, però, hanno rivelato un problema molto più grave del previsto .

Atalanta, l'esito degli esami di De Ketelaere: c'è lesione

L'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante belga hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Se inizialmente il problema sembrava essere di poco conto, la situazione è diventata di colpo molto più seria. Ora il giocatore verrà sottoposto a ulteriori valutazioni specialistiche, così da capire il miglior approccio terapeutico possibile. Solo a quel punto sarà possibile avere una stima dei tempi di recupero del classe 2001.

Il sostituto: tante scelte per Palladino

De Ketelaere è stato fin qui uno dei perni dell'Atalanta. Il belga ha giocato 21 partite in Serie A, con 3 gol e 3 assist. Fare a meno di lui non sarà semplice, ma l'allenatore nerazzurro può contare su una rosa ricca di giocatori di talento. Contro la Cremonese al suo posto ha giocato da titolare Samardzic, ma Palladino potrebbe schierare in quel ruolo anche Sulemana e Pasalic, senza dimenticarsi della possibilità di cambiare modulo e schierare insieme dal primo minuto sia Scamacca che Krstovic, entrambi in grande forma.