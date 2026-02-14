Palladino spegne l'entusiasmo Atalanta: "I giocatori parlano di Champions? Gli tirerò le orecchie"

ROMA - "I ragazzi hanno ambizione e consapevolezza nei propri mezzi. Abbiamo fatto una partita contro una squadra forte con un grande allenatore, giocando a viso aperto. A inizio primo tempo la Lazio ha fatto meglio di noi, poi siamo venuti fuori e siamo stati cinici. Sono contento, perché vittorie come questa danno consapevolezza". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino , ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio .

Sulla Champions

"I ragazzi parlano di rincorsa Champions? Gli tirerò le orecchie, perché dobbiamo restare umili e non é stato fatto ancora nulla - ha aggiunto -. Il livello della nostra rosa è altissimo. Non credo nel turnover, penso di avere a disposizione 21 calciatori, tutti forti, e ho solo l'imbarazzo della scelta su chi mettere in campo". Chiusura sulla sostituzione di Ahanor al 25': "L'ho tolto perché era ammonito, non per demerito e il ragazzo ha capito. Ho tolto anche Scalvini all'intervallo per lo stesso motivo".