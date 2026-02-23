Pagelle Atalanta-Napoli: Zalewski e Bernasconi show! Buongiorno stecca, Lobotka cala. Palladino e Conte...

L'Atalanta di Palladino vince anche contro il Napoli e continua la sua rimonta verso le posizioni nobili del campionato. Alla New Balance Arena, il 2-1 finale arriva grazie a un super secondo tempo giocato dalla formazione bergamasca. I gol del pomeriggio vengono realizzati tutti di testa e portano le firma di Beukema, Pasalic e Samardzic, con le proteste partenopee che non sono affatto mancate a seguito della revoca del calcio di rigore da parte di Chiffi ma, soprattutto, dopo la rete annullata a Gutierrez su un presunto fallo di Hojlund su Hien. Episodi che hanno indubbiamente causato malcontento nello spogliatotio del Napoli, con il direttore sportivo Manna che ha alzato la voce in merito ad una "situazione inaccettabile".
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 Poco sollecitato, coraggioso in un’uscita al 94’, attento su Alisson.
Scalvini 6.5 Ingenuo nel commettere il fallo che porta alla punizione dello 0-1, si riscatta strada facendo. Djimsiti (24’ st) 6.5 Solidifica la linea nell’ultimo quarto di partita.
Hien 6.5 Non fa nulla su Hojlund in occasione del rigore tolto all’on Field review, è invece troppo leggero sullo 0-2 poi annullato a Gutierrez. Per il resto fa buona guardia.
Kolasinac 6.5 Statico sulla punizione che porta allo 0-1, si rivela il solito duro a morire. Ahanor (38’ st) ng.
Bellanova 6 Qualche falcata sulla destra e un tiro telefonato. Bernasconi (12’ st) 7 Dà costante spinta e pennella il traversone per la zuccata di Samardzic.
De Roon 6.5 Più basso rispetto al compagno di reparto, si destreggia nei recuperi.
Pasalic 7 Perde pochi palloni e ne smista tanti con intelligenza. Il gol dell’1-1 è la ciliegina sulla torta.
Zappacosta 6.5 Bene in entrambe le fasi.
Sulemana 6 Si muove, conclude, lavora ai fianchi. Samardzic (1’ st) 7 Il colpo di testa non è la specialità della casa, ma salta con il tempo giusto.
Zalewski 7 Sempre nel vivo del gioco.
Krstovic 6 Gli azzurri gli chiudono la porta e allora decide di spostarsi per aprire spazi. Scamacca (12’ st) 6 Dà segni di ripresa.
All. Palladino 7 Disegna bene la sua Atalanta e la aggiusta ancor meglio in corsa. Ma prendere un gol così...
Pagelle Napoli
Milinkovic-Savic 6.5 Sulle due reti subite può fare ben poco. Concentrato su tutti gli altri palloni.
Beukema 6 Ha il merito di portare avanti il Napoli, ma è co-responsabile sul gol di Pasalic. Zalewski gli crea qualche grattacapo.
Buongiorno 5.5 Duella con efficacia con Krstovic, concede qualcosa a Scamacca.
Juan Jesus 6 Se la cavicchia nelle sfide con i diretti avversari. Olivera (24’ st) 5 Troppo morbido su Samardzic.
Mazzocchi 6 Bada al sodo. Politano (17’ st) 5.5 Si trova costretto a rincorrere.
Lobotka 6 Buon primo tempo, cala con il passare dei minuti.
Elmas 5.5 Paga dazio contro Pasalic e De Roon.
Gutierrez 7 C’è l’assist per Beukema, ci sarebbe il gol dello 0-2. Spinazzola (17’ st) 5.5 Deve ripiegare un sacco di volte.
Vergara 5.5 Si muove parecchio sotto gli occhi di Gattuso, ma è poco concreto. Giovane (24’ st) 5.5 Non fa male.
Alisson Santos 6 Quando va via in velocità, son dolori per l’Atalanta. Lukaku (40’ st) ng.
Hojlund 6.5 Si procura la punizione dallo 0-1, protagonista nell’azione dello 0-2 poi annullato. Non si risparmia.
All. Conte 5.5 La coperta corta non lo aiuta, Chiffi nemmeno. Ma non è da Napoli subire due gol così.
Pagella arbitro
Chiffi 4 Prende topiche in due episodi chiave. Sul rigore lo salva il Var, sul gol annullato il fallo di Hojlund non sembra tale.
