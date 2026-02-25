Epica Atalanta, partita perfetta. Borussia ribaltato, un'impresa pazzesca

Ci sono partite che entrano nella storia di un club e del calcio: l'epico 4-1 dell'Atalanta al Borussia Dortmund è fra queste. Chiamata a rimontare i due gol incassati all'andata in Germania, al ritorno la Dea ha disputato la gara perfetta, facendo letteralmente impazzire Bergamo. I nerazzurri hanno vissuto una delle notti più esaltanti delle loro campagne europee, eliminando la squadra seconda in Bundesliga e considerata la grande f