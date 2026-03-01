Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palladino, il paradosso del rosso: "Ha favorito il Sassuolo". E sulla Champions: "Non è un alibi"

Il tecnico della Dea parla dopo il ko di Reggio Emilia. Grosso: "Scritto il nostro nome nella storia del Sassuolo"
4 min
Palladino, il paradosso del rosso: "Ha favorito il Sassuolo". E sulla Champions: "Non è un alibi"
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

REGGIO EMILIA - L'Atalanta esce sconfitta da Reggio Emilia e interrompe la sua rincorsa all'Europa fallendo il sorpasso sulla Juventus. Pesano le fatiche di Champions per la Dea con il tecnico Raffaele Palladino che ha commentato così ai microfoni di Dazn: "La partita è stata approcciata benissimo, non avere energie per la Champions sono solo alibi. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, dopo dieci minuti, abbiamo avuto un'occasione con Zalewski e i ragazzi erano entrati in campo con l'atteggiamento giusto.poi quando abbiamo preso gol la partita è cambiate ed è stato più difficile".

"Non è il risultato che volevamo"

"Abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma l'abbiamo fatto troppo tardi. C'è rammarico, non è il risultato che volevamo. Paradossalmente l'inferiorità numerica è andata a vantaggio degli avversari, che sono andati subito in gol - ha aggiunto Palladino - Il risultato non mi piace ma un incidente di percorso ci può stare. Ora pensiamo subito alla Coppa Italia". Palladino continua l'analisi: "Passare alle due punte avrebbe dato vantaggio agli avversari. Noi volevamo accerchiarli per creare superiorità e colpire negli spazi. Ci è mancata un po' di incisività". Poi conclude: "Laurienté dovevamo fermarlo prima, invece siamo indietreggiati troppo. Bravi loro a concretizzare, quindi bisogna dare i giusti anche agli avversari".

Le parole di Grosso

"Oggi abbiamo giocato una gara pazzesca. I ragazzi hanno scritto il loro nome negli annali di questo club. Abbiamo preso quella ciliegina che cercavamo da un po'. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che forse ha lasciato qualche energia sui campi di Champions". Queste le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 conto l'Atalanta. "Thorstdvedt ha fatto un gol bellissimo. Sottolineiamo sempre le qualità dei nostri giocatori quando proponiamo gioco, ma oggi anche i difensori hanno fatto una gran partita. Ai ragazzi ho ripetuto che serviva uno sforzo più fisico che mentale per giocare in questa situazione difficile. I miei giocatori hanno fatto qualcosa di davvero grande". Sugli obiettivi del Sassuolo per il finale di stagione, Grosso ha aggiunto: "Ogni tanto ci dimentichiamo che siamo una neopromossa. Non è facile, anche se ti integri, quando arrivi dalla Serie B. Prendiamoci quello di buono che stiamo facendo e non poniamoci limiti. La matematica non ci dà ancora per salvi, ma oggi abbiamo messo un mattone importante".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS