Palladino ha le idee chiare: "Ci teniamo ad arrivare in finale. Samardzic? Può alzare il livello"

Il tecnico dell'Atalanta commenta il 2-2 dell'Olimpico contro la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia: "Pareggio meritato. Siamo 50 e 50"
3 min
ROMA - Così come Como-Inter (0-0), finisce in parità anche la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. In un clima surreale, con appena 3mila tifosi sugli spalti dell'Olimpico, termina 2-2 tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino. Dopo il gol annullato a Krstovic e la traversa di Zappacosta nella prima frazione di gioco, succede tutto nella ripresa, con i padroni di casa avanti due volte con Dele-Bashiru e Dia e gli ospiti pronti a pareggiare immediatamente i conti con Pasalic e Musah. Tutto rimandato dunque alla gara di ritorno a Bergamo a fine aprile. 

Atalanta, Palladino dopo il 2-2 contro la Lazio

"Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una buonissima squadra - commenta l'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Mediaset al termine della sfida -. Partita equilibrata e piacevole, quando affronti le squadre di Sarri è sempre bello giocare. Meglio nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni per sbloccarla e dovevamo essere più incisivi negli ultimi metri. Nel secondo siamo andati sotto 2 volte, la squadra è stata brava a riprendere il risultato. Pareggio meritato, ci abbiamo creduto fino alla fine. Fatto il primo tempo, ci aspetta il secondo in casa nostra. La partita è aperta, 50 e 50. È un 2-2 in casa loro ed è tutto aperto. Ci teniamo ad arrivare in finale davanti ai nostri tifosi. Prendiamo l'ottima prestazione di stasera, che ci dà tanta fiducia per il campionato. Stare in 3 competizioni a marzo è motivo di grande soddisfazione, ma anche molto stancante: recuperiamo energie, tra 2/3 giorni giochiamo contro l'Udinese".

Palladino su Musah e Samardzic

L'ex Monza analizza poi la prestazione dei singoli: "Musah da quando sono arrivato ha giocato meno, Ederson e De Roon hanno avuto più continuità. Adesso, con Ederson fuori, sta avendo più continuità. Tanti complimenti a lui, ma anche agli altri che sono subentrati. Samardzic sta avendo continuità dopo l'infortunio di De Ketelaere: fa bene tra le linee, ma negli ultimi 25 metri può alzare il livello di qualità e di gol. Mi aspetto da lui questo miglioramento".

 

 

 

