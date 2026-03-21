Scamacca infortunato, lesione all'adduttore: salta Atalanta-Verona e playoff Mondiali con l'Italia

BERGAMO - Una doccia fredda investe l'Atalanta e, di riflesso, l'intera Nazionale italiana a pochi giorni da appuntamenti che valgono una stagione. Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro, un infortunio che lo terrà lontano dai campi nel periodo più delicato dell'anno. Il club orobico ha fatto sapere che il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, ma la prognosi resta legata all'evoluzione clinica dei prossimi giorni. Una perdita pesante per Palladimp, che dovrà rinunciare al suo punto di riferimento offensivo già per il prossimo impegno di campionato contro il Verona,
Scamacca out per i play-off mondiali
Il danno maggiore, però, riguarda la maglia azzurra. Il classe 1999, infatti, dovrà alzare bandiera bianca proprio per la sfida da "dentro o fuori" contro l'Irlanda del Nord, valida per i playoff mondiali, in programma giovedì 26 marzo proprio al Gewiss Stadium di Bergamo. Giocare nel 'suo' stadio sarebbe stata un'occasione d'oro per Scamacca, chiamato a trascinare l'Italia verso la qualificazione, ma il problema all'adduttore lo costringerà a seguire i compagni dalla tribuna. Gennaro Gattuso perde così il suo centravanti titolare, obbligando lo staff tecnico a cercare soluzioni alternative in tempi record per non fallire l'appuntamento con il Mondiale.