Scamacca infortunato, lesione all'adduttore: salta Atalanta-Verona e playoff Mondiali con l'Italia

BERGAMO - Una doccia fredda investe l'Atalanta e, di riflesso, l'intera Nazionale italiana a pochi giorni da appuntamenti che valgono una stagione. Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi a causa di una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro, un infortunio che lo terrà lontano dai campi nel periodo più delicato dell'anno. Il club orobico ha fatto sapere che il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo, ma la prognosi resta legata all'evoluzione clinica dei prossimi giorni. Una perdita pesante per Palladimp, che dovrà rinunciare al suo punto di riferimento offensivo già per il prossimo impegno di campionato contro il Verona,