Palladino amaro: "Questo il calcio, la Juve ha vinto per un episodio. Un gol che si vede poco..."

"Sconfitta difficile da digerire"

"Difficile da digerire e accettare questa sconfitta - ha aggiunto Palladino a Dazn -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano una o due volte in stagione, purtroppo è successo stasera. Sono orgoglioso e fiero dei miei ragazzi. Stasera non ho tante parole, devo dire solo grazie ai miei ragazzi. Questa è stata la miglior prestazione da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e pass tiri, ma non abbiamo concretizzato. I dettagli fanno la differenza e loro sono stati bravi a sbloccare la partita con quella mezza occasione. Se cambiano gli obiettivi? È ovvio che i punti dalla Champions (ma occhio al Milan) sono tanti ma non cambieremo la nostra mentalità, ce le giocheremo tutti. Abbiamo detto che ora sono tutte finali questa è andata male. Proveremo a dare il massimo fino alla fine. Voglio vedere i ragazzi negli occhi a fine percorso e vedere che hanno dato tutto. Siamo partiti con un handicap, siamo partiti con punti persi e stiamo facendo una rincorsa. Quando perdi una partita sembra che ne persi dieci".