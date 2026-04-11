Palladino amaro: "Questo il calcio, la Juve ha vinto per un episodio. Un gol che si vede poco..."

Un'ottima prestazione, terminata con una sconfitta. Si potrebbe riassumere in questo modo la partita dell'Atalanta contro la Juve, battuta 1-0 dal gol di Boga nel secondo tempo. Mastica amaro anche l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino, che al termine della partita ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Purtroppo questo è il calcio. Va accettato il verdetto del campo ma credo che abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, oggi abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono allenatore, anche se purtroppo non è stato il risultato che speravamo. Abbiamo avuto il dominio della partita, non abbiamo fatto tirare mai la Juventus e poi prendi un gol rocambolesco, che va accettato. Poi non siamo riusciti a riprenderla. Non posso dire niente ai miei ragazzi. Bisogna immediatamente pensare alla prossima".
"Condannati da un episodio"
"La Juve nel secondo tempo non ha cambiato atteggiamento, non ha modificato nulla - ha continuato -. È stato un semplice episodio che ci ha condannato, quel gol lì lo vedi poche volte nel calcio. Ci è girata male. Negli ultimi 20 minuti siamo stati troppo disordinati, avremmo dovuti accerchiarli un po' di più perchè la Juve era in blocco bassissimo. Sono piccoli dettagli che dirò alla squadra ma abbiamo fatto una grande prestazione".
Dubbi sul tocco con il braccio di Gatti
Sul presunto fallo di mano di Gatti, l'allenatore dell'Atalanta ha preferito non parlare: "Io non parlo degli arbitri, anche questa volta. Ci possono stare degli errori. L'arbitro ha deciso così. In tante occasioni hanno dati questi rigori, in tante altre no. Maresca oggi è stato bravo, gli faccio i complimenti. Non volevamo perdere, non perdevamo in casa dalla partita contro l'Inter. Purtroppo dobbiamo accettare questa sconfitta, continueremo a non mollare. Abbiamo un campionato da finire bene, degli scontri diretti e poi la semifinale di Coppa Italia con la Lazio".
"Sconfitta difficile da digerire"
"Difficile da digerire e accettare questa sconfitta - ha aggiunto Palladino a Dazn -, ma questo è il calcio. Sono quelle partite che capitano una o due volte in stagione, purtroppo è successo stasera. Sono orgoglioso e fiero dei miei ragazzi. Stasera non ho tante parole, devo dire solo grazie ai miei ragazzi. Questa è stata la miglior prestazione da quando sono il loro allenatore. Abbiamo fatto 20 e pass tiri, ma non abbiamo concretizzato. I dettagli fanno la differenza e loro sono stati bravi a sbloccare la partita con quella mezza occasione. Se cambiano gli obiettivi? È ovvio che i punti dalla Champions (ma occhio al Milan) sono tanti ma non cambieremo la nostra mentalità, ce le giocheremo tutti. Abbiamo detto che ora sono tutte finali questa è andata male. Proveremo a dare il massimo fino alla fine. Voglio vedere i ragazzi negli occhi a fine percorso e vedere che hanno dato tutto. Siamo partiti con un handicap, siamo partiti con punti persi e stiamo facendo una rincorsa. Quando perdi una partita sembra che ne persi dieci".
"Primo tempo perfetto, queste serate capitano"
"Queste serate capitano, tu ci provi in tutti i modi, fai un primo tempo perfetto. Non avevo mai visto la Juve non calciare mai. Siamo stati perfetti in tutti ma purtroppo devi sbloccarla tu. Nella ripresa hanno trovato un gol rocambolesco con tanti rimpalli, poi si sono messi in blocco basso, facendo ripartenze. Negli ultimi 20 minuti siamo stati un po’ disordinati ma perché i ragazzi volevano andare oltre l’ostacolo. Questa è l’unica cosa che mi sento di dire", ha concluso il tecnico della Dea.
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Un'ottima prestazione, terminata con una sconfitta. Si potrebbe riassumere in questo modo la partita dell'Atalanta contro la Juve, battuta 1-0 dal gol di Boga nel secondo tempo. Mastica amaro anche l'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino, che al termine della partita ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Purtroppo questo è il calcio. Va accettato il verdetto del campo ma credo che abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, oggi abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono allenatore, anche se purtroppo non è stato il risultato che speravamo. Abbiamo avuto il dominio della partita, non abbiamo fatto tirare mai la Juventus e poi prendi un gol rocambolesco, che va accettato. Poi non siamo riusciti a riprenderla. Non posso dire niente ai miei ragazzi. Bisogna immediatamente pensare alla prossima".
"Condannati da un episodio"
"La Juve nel secondo tempo non ha cambiato atteggiamento, non ha modificato nulla - ha continuato -. È stato un semplice episodio che ci ha condannato, quel gol lì lo vedi poche volte nel calcio. Ci è girata male. Negli ultimi 20 minuti siamo stati troppo disordinati, avremmo dovuti accerchiarli un po' di più perchè la Juve era in blocco bassissimo. Sono piccoli dettagli che dirò alla squadra ma abbiamo fatto una grande prestazione".
Dubbi sul tocco con il braccio di Gatti
Sul presunto fallo di mano di Gatti, l'allenatore dell'Atalanta ha preferito non parlare: "Io non parlo degli arbitri, anche questa volta. Ci possono stare degli errori. L'arbitro ha deciso così. In tante occasioni hanno dati questi rigori, in tante altre no. Maresca oggi è stato bravo, gli faccio i complimenti. Non volevamo perdere, non perdevamo in casa dalla partita contro l'Inter. Purtroppo dobbiamo accettare questa sconfitta, continueremo a non mollare. Abbiamo un campionato da finire bene, degli scontri diretti e poi la semifinale di Coppa Italia con la Lazio".