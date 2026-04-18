Palladino: "Abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-0. Ora prepariamo la partita più importante"

Raffaele Palladino ha commentato nel post gara il pareggio in trasferta contro la Roma per 1-1 deciso dalle reti di Krstovic e Hermoso. Il tecnico dell'Atalanta ha dichiarato: "Una bella partita, giocata da due squadre che volevano vincere. Mi sono divertito perché abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci perché li avevamo battuti all'andata. venire in questo stadio e giocare con grande spirito non era facile. Abbiamo avuto delle belle occasioni, anche la Roma, penso sia un risultato giusto, ora pensiamo alla Coppa Italia. Non direi che abbiamo sciupato, abbiamo recuperato sul Como e siamo rimasti a distanza dalla Roma. Noi non molleremo fino all'ultimo secondo, i valori vengono fuori adesso e lo stiamo dimostrando. Sia con la Juve che con la Roma abbiamo fatto due grandi prestazioni, Ce la giochiamo con tutti e sono soddisfatto del percorso. Ora abbiamo la partita più importante dell'anno perché vogliamo andare in finale".