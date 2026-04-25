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Atalanta, Palladino perde un big per l'assalto all'Europa: a rischio il finale di stagione!

Brutte notizie in casa Dea, dove il tecnico teme di dover rinunciare a uno dei titolari per gli ultimi impegni di campionato
2 min
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Atalanta, Palladino perde un big per l'assalto all'Europa: a rischio il finale di stagione!© LAPRESSE
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Finale di stagione a rischio per Lorenzo Bernasconi, infortunatosi nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio - poi decisa ai rigori dalla straordinaria prestazione dell'ex Juve Edoardo Motta - a causa di uno scontro di goioco con Patric. L'esito degli esami diagnostici ha infatti rilevato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro che costringerà il centrocampista classe 2003 fuori dal campo per i prossimi impegni di fine campionato. Stando a quando riferito dal club, i tempi di recupero restano incerti, ma non è escluso un finale di stagione anticipato. 

Il calendario dell'Atalanta

L'agenda di fine stagione della Dea - in corsa per un posto in Europa - prevede ora la trasferta di Cagliari in programma lunedì 27 e a seguire la gara interna con il Genoa prevista per sabato 2 maggio. Poi, la sfida di San Siro contro il Milan (10/05) a precedere il Bologna alla New Balance Arena (17/05) e l'ultimo appuntamento di campionato contro la Fiorentina al Franchi (25/05).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

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