Atalanta, Palladino perde un big per l'assalto all'Europa: a rischio il finale di stagione!

Finale di stagione a rischio per Lorenzo Bernasconi, infortunatosi nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio - poi decisa ai rigori dalla straordinaria prestazione dell'ex Juve Edoardo Motta - a causa di uno scontro di goioco con Patric. L'esito degli esami diagnostici ha infatti rilevato una lesione tra primo e secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro che costringerà il centrocampista classe 2003 fuori dal campo per i prossimi impegni di fine campionato. Stando a quando riferito dal club, i tempi di recupero restano incerti, ma non è escluso un finale di stagione anticipato.