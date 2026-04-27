Atalanta, rammarico Palladino: "Abbiamo subito un gol da sciocchi. Dispiace per l'Europa"

CAGLIARI - Brusco stop per l 'Atalanta nella sua rincorsa alla zona Europa. La Dea, dopo aver rimontato il doppio svataggio, è stata sconfitta per 3-2 a Cagliari e ora è a 7 punti dal 6° posto occupato dalla Roma. Raffaele Palladino ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Preferirei parlare della partita perché andare oggi sui calciatori singoli ovviamente è riduttivo, però è una soluzione quella che abbiamo adottato in questa partita che ci poteva stare e ci può stare in determinate partite. Oggi era da giocare duelli individuali in avanti e abbiamo messo doppia punta. Comunque si sono mossi bene davanti, anche in altre circostanze l'abbiamo fatto. In certe partite va bene farlo e oggi comunque hanno fatto bene sia Krstovic che Gianluca davanti, ha fatto anche doppietta. Dovevamo essere un po' più bravi e più cinici a fare più gol, essere più bravi insomma nella conclusione finale".

"Approccio sbagliato, preso il 3-2 da sciocchi"

L'inizio partita ha fortemente condizionato la partita dell'Atalanta brava, poi, a rientrare subendo però un gol evitabile: "La verità sta che abbiamo preso gol nello spogliaotoio, perché iniziare così ti taglia subito le gambe. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare le energie mentali dopo la sconfitta di Coppa Italia, perché è palese che inizi dopo 30 secondi mai svantaggio. Mi dispiace perché speravo che questi ragazzi, questa squadra, questi uomini oggi riuscissero a svoltare come quante volte sono caduti e si sono rialzati. Oggi purtroppo non siamo riusciti a farlo e ci dispiace tanto, soprattutto per i nostri tifosi che erano qui. Chiediamo scusa a loro per questa prestazione, volevamo sicuramente tenere ancora viva la speranza Europa. Purtroppo non ci siamo riusciti, c'è tanto dispiacere e tanto rammarico - aggiunge - Siamo stati molto sporchi nei primi 30 minuti. Giustamente siamo andati in svantaggio di due gol, loro comunque hanno sfruttato le due occasioni che gli abbiamo concesso. Siamo andati sul 2-0 e poi c'è stata un'ottima reazione, un'ottima reazione con orgoglio. Siamo andati a pareggiarla, è una situazione anche complicata, perché il Cagliari ha messo in campo davvero tanto agonismo, tanta intensità, tante perdite di tempo e quindi sì, ci spezzava il gioco. Poi il dispiacere è essere rientrati in quella maniera e prendere il terzo gol, perché è davvero molto sciocco prendere un gol così, leggibile. Potevamo essere un po' più bravi nella lettura, non dovevamo prendere questo terzo gol, perché poi dopo loro si sono messi tutti dietro e non è stato facile scardinare, anche se abbiamo avuto tante occasioni e Caprile credo che sia stato il migliore in campo loro. C'è tanto dispiacere, dai, c'è dispiacere per il terzo gol che non dovevamo prendere."

Sul futuro

Infine Palladino risponde così alla domanda sul suo futuro: "Io l'ho detto l'altro giorno, da quando sono arrivato abbiamo fatto una grande scalata, un grande percorso con i ragazzi, eravamo in tredicesima posizione, siamo arrivati a giocarci la posizione per l'Europa e quindi il percorso e la risalita è stata fatta. Secondo me in questo periodo, in questi ultimi cinque mesi comunque abbiamo spinto tanto, ho chiesto tanto ai ragazzi, abbiamo speso tante energie fisiche, sai quando sei lì che sei a rincorrere, rincorri, non ti puoi permettere mai di sbagliare, ogni sconfitta oppure un passo falso ti sembra davvero che ti crolli il mondo addosso e prendi le mazzate, questi ragazzi a inizio anno hanno preso tante mazzate e giustamente adesso siamo arrivati un po' corti, anche come energie mentali soprattutto e sicuramente la partita con la Lazio ci ha dato una bella botta, io speravo che oggi riuscissimo a reagire, ad azzerare, cosa che in 4-5 giorni non è facile, ho cercato di motivarli, di toccare tutti i tasti per farli rientrare il prima possibile in questa partita di campione, sapevamo che era difficile, però purtroppo adesso la distanza è ampia, ma noi fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo secondo del campionato continueremo a lottare come abbiamo fatto anche in questa partita, fino all'ultimo secondo, i ragazzi so che non molleranno, dovranno essere bravi adesso a reagire subito contro il Genoa, io come ho sempre detto sto bene all'Atalanta, sto benissimo, ho cercato di dare del mio meglio, il massimo, non sono legato ai contratti, non sono legato ai soldi, cerco solo di essere molto ambizioso e voglio fare il massimo fino a fine campionato per questa società"