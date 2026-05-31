L'Atalanta dà il via alla rivoluzione: Giuntoli e Sarri di nuovo insieme. Blindato Scamacca!

A desso è anche ufficiale: Cristiano Giuntoli , da ieri, è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta . La società orobica, dopo giorni in cui il dirigente toscano stava già lavorando al Centro Bortolotti per impostare tutta la strategia dei prossimi mesi, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale queste parole: «Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di direttore Sportivo - di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione».Nato a Firenze, classe 1972, Giuntoli arriva a Bergamo dopo l'esperienza con la Juventus ma la sua storia è piena di spunti importanti. Carpi (4 promozioni in 5 anni), Napoli (lo storico terzo scudetto dei campani e una Coppa Italia) e Juventus (un'altra Coppa Italia) sono le tappe più importanti della sua carriera, un percorso pieno di operazioni molto importanti senza per forza ingaggiare nomi altisonanti o rispondere a cessioni da urlo ( Higuain alla Juventus , tanto per fare un esempio) con acquisti dal grande valore economico prima che tecnico.

Percorso tosto: obiettivo nuovo ciclo

Il percorso che attende Giuntoli a Bergamo sarà tosto, il binomio con Sarri sarà ufficiale a stretto giro di posta e vedrà ricomporsi quel team di lavoro che già a Napoli ha portato risultati importanti. In termini di valore tecnico prima ancora che di vittorie. I tifosi dell'Atalanta sperano che anche a Bergamo si possano ripetere operazioni da urlo come quelle viste in Campania (ma non solo). I nomi più importanti che caratterizzano l'esperienza partenopea di Giuntoli sono quelli di Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi acquistati a cifre più basse (appena 11,5 milioni il georgiano) rispetto alle cessioni e diventati grandi (e vincenti) con la maglia dei partenopei. In linea generale, il lavoro del nuovo direttore sportivo atalantino sarà prezioso, va visto in un'ottica più allargata di collaborazione e condivisione con l'amministratore delegato Luca Percassi e il nuovo tecnico Maurizio Sarri. L'obiettivo dell'Atalanta è ripartire con un nuovo ciclo, il fatto che l'ex mister della Lazio giochi con la difesa a quattro segna un "prima" e un "dopo" rispetto sia al percorso fatto con Gasperini che e a quello che è stato portato avanti con Juric e Palladino.

Atalanta, la situazione sul mercato

In attesa dell'annuncio ufficiale di Sarri, questi sono i giorni in cui la strategia della nuova Atalanta viene messa a punto. A parte Ederson che viaggia sempre più forte verso lo United, le altre voci di mercato che riguardano i bergamaschi sono premature. Dagli spifferi che filtrano, il telefonino di Cristiano Giuntoli è già bollente, ci sono procuratori che propongono i propri assistiti per il nuovo corso e altri che verificano quanto i giocatori già in rosa sono o meno considerati nel progetto che verrà dal ds e dall'allenatore dei nerazzurri.

Di certo, l'Atalanta ha bisogno di fare qualcosa in mezzo al campo (mancano registi, Sarri lo schiera sempre nel suo 4-3-3) ma anche in difesa visto il passaggio al gioco a zona. In attesa di scoprire i nomi che interessano davvero, da registrare per l'attacco il prolungamento del contratto di Scamacca fino al 30 giugno 2028: la società aveva un'opzione unilaterale a proprio favore per aggiungere una stagione all'accordo che scadeva il 30 giugno 2027 e l'ha esercitata, anche se l’attaccante pare destinato alla Roma, fortemente voluto da Gasperini.

I tifosi chiedono di vedere un’Atalanta che se la giochi a viso aperto con tutti. Il nuovo corso è ai nastri di partenza e Bergamo ha decisamente tanta voglia di sognare ancora in grande.

