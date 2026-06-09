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Atalanta, ufficiale l'addio di Palladino: "Gli auguriamo il meglio". Attesa per Sarri

La nota della Dea che annuncia la separazione con il tecnico classe '84, riuscito a centrare la qualificazione in Europa dopo la crisi di inizio stagione sotto la gestione Juric
3 min
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È ufficiale la separazione tra Raffaele Palladino e l'Atalanta. A comunicarlo è lo stesso club con una nota diffusa sui propri canali: "Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro". Subentrato all'esonerato Ivan Juric l'11 novembre 2025, il tecnico classe '84 è riuscito a risollevare le sorti della classifica e a mantenere la Dea in Europa per il nono anno consecutivo grazie al 7º posto finale che è valso la qualificazione alla prossima Conference League. Nel bilancio di fine stagione, anche l'amara semifinale di Coppa Italia e gli ottavi di Champions.

Giuntoli aspetta Sarri

Si attende dunque nei prossimi giorni l'annuncio del nuovo tecnico degli orobici Maruzio Sarri. Per l'ex tecnico della Lazio, che a Bergamo raggiunge l'altro ex Juve Cristiano Giuntoli (a sua volta pronto a confezionare il primo regalo di mercato con Nicolò Savona sempre più centrale nel radar della Dea), pronto un contratto da 3,5 milioni annui con scadenza fissata al 2029. 

 

 

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