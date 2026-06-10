"È il nuovo direttore dei processi sportivi": Atalanta, ufficiale un altro ex Juve dopo Giuntoli

L’ Atalanta ufficializza l’ingresso di Giuseppe Pompilio nell’organigramma societario , in un’operazione che richiama immediatamente a dinamiche già viste in passato alla Juventus . Il dirigente, infatti, torna a lavorare al fianco di Cristiano Giuntoli ( nuovo ds del club ), con cui ha condiviso oltre un decennio di percorso professionale tra Carpi, Napoli e bianconeri. Un asse operativo che la Dea ha deciso di ricostruire anche a Bergamo per rafforzare la propria struttura gestionale.

L’annuncio del club e il ruolo operativo di Pompilio

Il club ha comunicato il suo ingresso in dirigenza con una nota ufficiale: "Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore dei Processi Sportivi - di Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali.

Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giuseppe Pompilio, augurandogli buon lavoro".

Il ritorno del tandem Giuntoli-Pompilio

La vera chiave della notizia è però la ricostruzione del binomio Giuntoli-Pompilio, già consolidato negli anni, anche se alla Juventus non hanno mantenuto le aspettative. I due, infatti, hanno lavorato fianco a fianco per lungo tempo, sviluppando un metodo operativo basato su coordinamento stretto tra scouting, gestione dei processi e costruzione della rosa. Ora l’Atalanta ha scelto di replicare puntare ancora una volta su questa coppia.