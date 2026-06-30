Hien infortunato, operazione riuscita e lungo stop: i tempi di recupero del difensore

Brutte notizie per l' Atalanta , che dovrà fare a meno di Isak Hien nella fase iniziale della nuova stagione. Il difensore svedese si è fermato a causa di un serio infortunio riportato durante l'impegno con la sua nazionale e ha già affrontato l'intervento chirurgico necessario per risolvere il problema. L'operazione è andata a buon fine e il giocatore inizierà immediatamente il percorso di riabilitazione.

Hien, intervento riuscito e via alla riabilitazione

L'infortunio è avvenuto nel corso della sfida tra Giappone e Svezia, costringendo Isak Hien a interrompere anzitempo il ritiro con la nazionale. Gli esami hanno evidenziato una lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rendendo necessario il ricorso alla chirurgia. Di seguito la nota ufficiale del club bergamasco: "Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

Tempi di recupero: rientro previsto dopo la sosta di settembre

Lo stop previsto per Hien sarà piuttosto lungo e lo terrà lontano dal campo per circa due o tre mesi. Il difensore salterà quindi l'intera preparazione estiva dell'Atalanta, perdendo una fase importante del lavoro precampionato. Una volta conclusa la riabilitazione, sarà necessario recuperare anche la migliore condizione atletica prima del ritorno alle competizioni ufficiali. L'obiettivo è quello di reinserire gradualmente il centrale svedese all'interno del gruppo. Salvo complicazioni, il suo rientro è atteso dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in programma nel mese di settembre.