Palestra al Chelsea, il saluto all'Atalanta: "Ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni"

Doveva essere il grande colpo estivo dell' Inter , invece Marco Palestra ha preferito andare al Chelsea . I nerazzurri ci hanno provato in maniera importante, ma l'inserimento del club inglese ha fatto saltare i piani di Piero Ausilio e Beppe Marotta . "Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori...", ha dichiarato il direttore sportivo nerazzurro nei giorni scorsi. Dopo un'ottima stagione in prestito al Cagliari , il ventunenne lascia ufficialmente la Serie A per volare in Premier League e vestire la maglia dei Blues.

Palestra saluta l'Atalanta

Marco Palestra ha voluto salutare l'Atalanta, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, con un post pubblicato su Instagram: "Sono arrivato a Bergamo da bambino. L’Atalanta è stata molto più di un club: è il posto in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Qui ho avuto la possibilità di inseguire i miei sogni, vivendo emozioni che non dimenticherò mai".

Poi il classe 2005 ha voluto ringraziare chi ha creduto in lui per unidici lunghi anni: "Grazie alla famiglia Percassi, ai dirigenti, agli allenatori, a tutto lo staff, ai miei compagni e ai tifosi per aver creduto in me e aver fatto parte di questo straordinario percorso iniziato undici anni fa. Grazie".

Le cifre dell'operazione

Quando sembrava tutto apparecchiato per l'approdo all'Inter, il Chelsea è riuscito a inserirsi e vincere il duello a distanza con i nerazzurri a suon di rilanci milionari. I Blues verseranno 60 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta, che avrà anche il 10% sulla futura rivendita del laterale italiano. Il classe 2005, invece, vestirà la maglia del Chelsea fino al 30 giugno 2033, in cui guadagnerà 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il comunicato ufficiale dell'Atalanta

La società nerazzurra ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Marco Palestra al Chelsea: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Chelsea Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palestra, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dall’età di 10 anni fino ad approdare attraverso un percorso virtuoso nel calcio professionistico, dapprima con la formazione Under 23 e poi con la Prima Squadra dell’Atalanta. Atalanta BC augura a Marco il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale".