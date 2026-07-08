Gaetano all'Atalanta: primo colpo di Giuntoli. Ecco quanto incassa il Cagliari

Inizia a prendere forma la nuova Atalanta di Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli . L'ex Football Director bianconero ha chiuso il primo colpo in entrata da regalare al nuovo allenatore nerazzurro: è fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Gianluca Gaetano dal Cagliari . Il classe 2000 ex Napoli riempirà la casella lasciata vacante da Ederson . Il brasiliano è promesso sposo al Manchester United e presto svolgerà le visite mediche e verrà ufficializzato dal club inglese.

Gaetano all'Atalanta: le cifre dell'operazione

Gianluca Gaetano è il profilo che mette tutti d'accordo: la famiglia Percassi, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Dopo ottime stagioni al Cagliari, in cui ha giocato 76 partite condite da nove gol e altrettanti assist, il ventiseienne si trasferirà all'Atalanta. L'ex Napoli è atteso già domani, giovedì 9 luglio, per le visite mediche di rito a cui poi seguirà l'annuncio ufficiale.

L'Atalanta ha accelerato e chiuso l'accordo con il Cagliari. La società sarda incasserà 12 milioni di euro più due di bonus e Gianluca Gaetano si trasferirà a Bergamo a titolo definitivo. Il classe 2000 lascia così la Sardegna dopo tre stagioni.

Le ultime da Zingonia

Da lunedì 6 luglio, l'Atalanta è tornata a lavorare a Zingonia. Maurizio Sarri ha convocato 33 calciatori tra prima squadra e Under 23 in vista dell'inizio della prossima stagione. I nerazzurri hanno iniziato prima delle altre squadre per poter essere pronti per l'esordio nei preliminari di Conference League.

I nerazzurri conosceranno il nome dell'avversario del terzo turno il prossimo 3 agosto. Il doppio confronto si giocherà il 6 e il 13 agosto. La vincente accederà agli spareggi, ultimo turno da vincere per poter accedere al tabellone principale della competizione.