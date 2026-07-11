Ederson allo United, l'affare salta: il motivo. La Roma prepara il colpo da 40 milioni 

United, no ad Ederson

Svolta a sorpresa, invece, nel futuro di Ederson: il centrocampista brasiliano era promesso sposo da settimane del Manchester United, ma nella giornata di ieri sarebbero emersi dei problemi al menisco nel corso delle visite mediche. Almeno secondo quanto filtra dal club britannico. Motivo per cui l’affare è ora in stand-by e rischia di saltare definitivamente dopo che a maggio l’Atalanta aveva accettato di vendere il mediano ai Red Devils per 45 milioni e lo stesso calciatore classe 1999 aveva raggiunto un’intesa totale con gli inglesi per un quinquennale da 5 milioni a stagione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno i margini per provare a riaprire i dialoghi (magari con uno sconto sul prezzo del cartellino…) o se invece l’affare abortirà del tutto. Intanto la Dea, che nega i problemi fisici alla base delle stop relativo alle negoziazioni per la vendita di Ederson, prosegue i dialoghi per blindare Scamacca fino al 2030. Restando in Lombardia: passi avanti del Como nella corsa al centrale Davinson Sanchez. Offerti 25 milioni al Galatasaray per il difensore colombiano, che ha dato il suo benestare al trasferimento alla corte di Fabregas.