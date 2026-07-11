Ederson allo United, l'affare salta: il motivo. La Roma prepara il colpo da 40 milioni 

In attesa di sfoltire parecchio l’organico (il presidente De Laurentiis si aspetta almeno 20-22 cessioni sui 47 elementi presenti in rosa) il ds Giovanni Manna ha orchestrato il primo colpo di mercato: bloccato l’esterno offensivo argentino Exequiel Zeballos (contratto fino al 2031), nonostante il Boca Juniors stia spingendo per cederlo al Cska Mosca che offre agli Xeneizes 15 milioni per il cartellino. Niente da fare Zeballos vuole solo il Napoli, che per la porta punta Falcone del Lecce in caso di partenza di Milinkovic Savic (lo vuole l’Hull City).
United, no ad Ederson
Svolta a sorpresa, invece, nel futuro di Ederson: il centrocampista brasiliano era promesso sposo da settimane del Manchester United, ma nella giornata di ieri sarebbero emersi dei problemi al menisco nel corso delle visite mediche. Almeno secondo quanto filtra dal club britannico. Motivo per cui l’affare è ora in stand-by e rischia di saltare definitivamente dopo che a maggio l’Atalanta aveva accettato di vendere il mediano ai Red Devils per 45 milioni e lo stesso calciatore classe 1999 aveva raggiunto un’intesa totale con gli inglesi per un quinquennale da 5 milioni a stagione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno i margini per provare a riaprire i dialoghi (magari con uno sconto sul prezzo del cartellino…) o se invece l’affare abortirà del tutto. Intanto la Dea, che nega i problemi fisici alla base delle stop relativo alle negoziazioni per la vendita di Ederson, prosegue i dialoghi per blindare Scamacca fino al 2030. Restando in Lombardia: passi avanti del Como nella corsa al centrale Davinson Sanchez. Offerti 25 milioni al Galatasaray per il difensore colombiano, che ha dato il suo benestare al trasferimento alla corte di Fabregas.
Cagliari su Maldini e Strefezza
Molto attivo il Cagliari che intende aggiungere fantasia e qualità sulla propria trequarti: in arrivo il gioiellino Mattia Esposito (classe 2008) dal Sorrento e avviati i dialoghi per prendere uno tra Daniel Maldini (Atalanta) e Strefezza (Olympiacos). Su quest’ultimo ha ormai mollato la presa il Parma, che nel frattempo ha virato con decisione su Fazzini, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.
Scatenato il Frosinone: fatta per i ritorni in prestito di Fini (Genoa), Cittadini (Atalanta) e Calvani (Genoa). Ora il club del presidente Stirpe vuole fare shopping in casa Napoli: intesa vicina per portare in gialloazzurro il centrocampista Hasa e l’esterno Zerbin; mentre per l’attacco è in dirittura d’arrivo la trattativa per Di Nardo (Pescara).
Roma, spunta Moreira
La Roma continua, invece, la propria caccia agli esterni: assalto in corso per la freccia mancina portoghese Diego Moreira. Servono 40 milioni per strappare il gioiellino belga allo Strasburgo. Inoltre i giallorossi continuano a dialogare per Pepe (Porto) e Garnacho (Chelsea) dopo che la pista Greenwood (Marsiglia) si è arenata. Gosens rimane in uscita dalla Fiorentina e può tornare in Germania: lo vogliono Schalke (favorito) e Werder Brema; mentre in entrata continuano i dialoghi per il mediano Thorstvedt (proposti in cambio al Sassuolo uno tra Sohm, Brescianini e Sottil) e l’esterno offensivo Koleosho (Burnley), sul quale c’è da battere la concorrenza del Paris Fc.
L’Udinese ci prova per Bondo (Milan) e Diawara (Troyes). Montipò (Verona) sembra diretto verso il Monza. La Lazio aspetta la risposta della Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez. Infine il Venezia insiste per Adams (Siviglia) e pensa a Scuffet (Pisa).
In attesa di sfoltire parecchio l’organico (il presidente De Laurentiis si aspetta almeno 20-22 cessioni sui 47 elementi presenti in rosa) il ds Giovanni Manna ha orchestrato il primo colpo di mercato: bloccato l’esterno offensivo argentino Exequiel Zeballos (contratto fino al 2031), nonostante il Boca Juniors stia spingendo per cederlo al Cska Mosca che offre agli Xeneizes 15 milioni per il cartellino. Niente da fare Zeballos vuole solo il Napoli, che per la porta punta Falcone del Lecce in caso di partenza di Milinkovic Savic (lo vuole l’Hull City).
United, no ad Ederson
Svolta a sorpresa, invece, nel futuro di Ederson: il centrocampista brasiliano era promesso sposo da settimane del Manchester United, ma nella giornata di ieri sarebbero emersi dei problemi al menisco nel corso delle visite mediche. Almeno secondo quanto filtra dal club britannico. Motivo per cui l’affare è ora in stand-by e rischia di saltare definitivamente dopo che a maggio l’Atalanta aveva accettato di vendere il mediano ai Red Devils per 45 milioni e lo stesso calciatore classe 1999 aveva raggiunto un’intesa totale con gli inglesi per un quinquennale da 5 milioni a stagione. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno i margini per provare a riaprire i dialoghi (magari con uno sconto sul prezzo del cartellino…) o se invece l’affare abortirà del tutto. Intanto la Dea, che nega i problemi fisici alla base delle stop relativo alle negoziazioni per la vendita di Ederson, prosegue i dialoghi per blindare Scamacca fino al 2030. Restando in Lombardia: passi avanti del Como nella corsa al centrale Davinson Sanchez. Offerti 25 milioni al Galatasaray per il difensore colombiano, che ha dato il suo benestare al trasferimento alla corte di Fabregas.