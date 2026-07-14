Giuntoli: "Onorato di essere all'Atalanta. Sarri ha un'identità chiara". Su Ederson e Palestra...

Giornata di presentazione in casa Atalanta . Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa per presentarsi come nuovo direttore sportivo del club nerazzurro, anche se formalmente aveva già iniziato a lavorare da settimane. L'acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari è stata la prima operazione messa a segno dall'ex Football Director della Juventus . Il cinquantaquattrenne ha toccato vari temi: dai casi Marco Palestra ed Ederson al nuovo allenatore Maurizio Sarri , parlando anche del futuro di Marco Carnesecchi , un profilo sempre in orbita bianconera.

La presentazione di Giuntoli

"Sono molto onorato di essere qui. Credo che Luca Percassi sia uno dei più grandi manager in circolazione, ho accettato in un secondo. Ringrazio la proprietà e Pagliuca, mi hanno accolto come un figlio. Quando uno vede l’Atalanta da fuori, non può che innamorarsene", così ha esordito Cristiano Giuntoli.

L'ex bianconero ha poi parlato delle figure di Antonio e Luca Percassi e della voglia di poter lavorare in nerazzurro: "Se penso da dove è partito Antonio Percassi, dal suo percorso, da giocatore a Presidente… quando si dice che il Presidente è il primo tifoso, lui lo è davvero. Tutta la cantera invidiata dal mondo intero, con tanti gioielli, sia per il calcio italiano che quello mondiale. È un orgoglio per me, mi ci rivedo. La mia storia parla di risultati abbinati a sostenibilità, per me è il massimo lavorare in un club del genere. Qui c’è chi capisce davvero di calcio".

Maurizio Sarri e il mercato

Da un ex Juve a un altro: Cristiano Giuntoli è felice di poter tornare a lavorare con Maurizio Sarri: "Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente. Si tratta di capire bene, ma noi siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi".

Il direttore sportivo nerazzurro ha poi parlato dell'acquisto di Gaetano e dell'obiettivo Alajbegovic: "Siamo soddisfatti dell'acquisto di Gaetano. L'Atalanta deve essere sempre attenta alle opportunità di mercato, ma per noi la priorità è sempre il lavoro sul campo. Alajbegovic? Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo".