Sarri, ecco l'Atalanta: "Ho una speranza". Poi cancella la Juve: "Gli anni più belli senza vincere"

L'Atalanta è pronta a cambiare forma con l'arrivo di Sarri in panchina. Dopo anni di 3-4-2-1 o 3-5-2, la proprietà ha scelto l'ex Lazio per dare un po' di cambiamento e nuovi stimoli a una rosa ricca di qualità e che vuole continuare a restare in lotta per l'Europa. Nel corso della sua presentazione l'allenatore ha aperto la strada delle novità puntando sui giocatori già presenti in rosa, confidando anche nel rientro di Ederson (dopo la mancata cessione allo United) e ragionando anche su qualche cambio di ruolo per Zalewski e Scamacca.
Atalanta, la presentazione di Sarri
Sarri inizia la sua presentazione con i ringraziamenti al club e alla scelta dell'Atalanta: "La società mi ha chiesto di lavorare, è una delle poche cose che so fare bene nella mia vita oltre ai mille difetti che ho. Voglio ringraziare la società per la determinazione con la quale mi hanno cercato e la stima che mi hanno dimostrato. Sono sempre rimasto colpito dal clima, dallo stadio, dall'atmosfera che si respira qui. Appena mi hanno contattato non ho esitato ad accettare".
Sulla filosofia differente rispetto agli ultimi anni della Dea: "Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere".
L'anno alla Lazio e la famiglia Percassi
Sull'ultima stagione alla Lazio: "L'esperienza dello scorso anno è stata formativa, mi sarebbe piaciuta viverla qualche anno fa. Avrei voluto non viverla, ma mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. I tifosi della Lazio sanno benissimo come la penso, inutile tornare su quello che è successo, bisogna aprire un nuovo capitolo. È una tifoseria a cui ho voluto bene, si sono comportati con me in maniera straordinaria". Sull'obiettivo: "È costruire una squadra che sposi un nuovo modo di pensare. Ci saranno delle difficoltà all'inizio, a Napoli per esempio avevamo due punti, è stato un inizio sofferto. Ci sarà da soffrire, da assorbire critiche, ma andremo a valutare il prodotto finito. Spero di non fargliela finire la pazienza (ride, ndr) alla presidenza. Ho la stessa impressione da fuori, da dentro ho la conferma che questa è una grande famiglia".
Edorson e i nuovi ruoli di Zalewski e Samardzic
Su Ederson: "Sono scelte societarie, l'unica mia paura era con che tipo di retropensieri potesse arrivare qui il giocatore, ma il direttore mi sta confermando che rimarrà molto volentieri, sta cercano di rientrare prima, al momento sarà un pilastro di questa squadra". Sul nuovo modulo: "Stiamo provando Zalewski e Samardzic come interni di centrocampo. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l'Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po' più chiara. Gaetano? È stato un grande regalo del direttore. Poi nel complesso la stagione sarà lunga e ci saranno anche delle alternitve in ottica di modulo tipo il 4-2-3-1. Staremo a vedere".
Difesa, i giovani e il sogno di Sarri
Sulla difesa: "Valuteremo diverse opportunità, su cui anche provare Scalvini come centro sinistra o centro destra. Kolasinac? Sarà un giocatore importante così come Ahanor e Bernasconi. In difesa passare a quattro non sarà semplice, ma Kolasinac gioca basso a sinistra anche in nazionale e in carriera l'ha sempre fatto". Sui giovani dell'U23 in ritiro: "Valuteremo, ma i ragazzi che sto allenando in questo periodo posso garantire che alcuni possono giocare in Serie A". E a chiudere spiega: "Il sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere qualcosa, non perché sono un maniaco delle vittorie ma perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. A Napoli ho vissuto gli anni più belli della mia vita senza vincere niente, spero sia lo stesso qui".
L'Atalanta è pronta a cambiare forma con l'arrivo di Sarri in panchina. Dopo anni di 3-4-2-1 o 3-5-2, la proprietà ha scelto l'ex Lazio per dare un po' di cambiamento e nuovi stimoli a una rosa ricca di qualità e che vuole continuare a restare in lotta per l'Europa. Nel corso della sua presentazione l'allenatore ha aperto la strada delle novità puntando sui giocatori già presenti in rosa, confidando anche nel rientro di Ederson (dopo la mancata cessione allo United) e ragionando anche su qualche cambio di ruolo per Zalewski e Scamacca.
Atalanta, la presentazione di Sarri
Sarri inizia la sua presentazione con i ringraziamenti al club e alla scelta dell'Atalanta: "La società mi ha chiesto di lavorare, è una delle poche cose che so fare bene nella mia vita oltre ai mille difetti che ho. Voglio ringraziare la società per la determinazione con la quale mi hanno cercato e la stima che mi hanno dimostrato. Sono sempre rimasto colpito dal clima, dallo stadio, dall'atmosfera che si respira qui. Appena mi hanno contattato non ho esitato ad accettare".
Sulla filosofia differente rispetto agli ultimi anni della Dea: "Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere".