Sarri, ecco l'Atalanta: "Ho una speranza". Poi cancella la Juve: "Gli anni più belli senza vincere"

L' Atalanta è pronta a cambiare forma con l'arrivo di Sarri in panchina. Dopo anni di 3-4-2-1 o 3-5-2, la proprietà ha scelto l'ex Lazio per dare un po' di cambiamento e nuovi stimoli a una rosa ricca di qualità e che vuole continuare a restare in lotta per l'Europa. Nel corso della sua presentazione l'allenatore ha aperto la strada delle novità puntando sui giocatori già presenti in rosa, confidando anche nel rientro di Ederson (dopo la mancata cessione allo United) e ragionando anche su qualche cambio di ruolo per Zalewski e Scamacca .

Atalanta, la presentazione di Sarri

Sarri inizia la sua presentazione con i ringraziamenti al club e alla scelta dell'Atalanta: "La società mi ha chiesto di lavorare, è una delle poche cose che so fare bene nella mia vita oltre ai mille difetti che ho. Voglio ringraziare la società per la determinazione con la quale mi hanno cercato e la stima che mi hanno dimostrato. Sono sempre rimasto colpito dal clima, dallo stadio, dall'atmosfera che si respira qui. Appena mi hanno contattato non ho esitato ad accettare".

Sulla filosofia differente rispetto agli ultimi anni della Dea: "Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere".