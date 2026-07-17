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Ederson, dopo la beffa United arriva il rinnovo con l'Atalanta: il comunicato ufficiale

Il centrocampista brasiliano, ad un passo dalla cessione ai Red Devils, ha prolungato il legame con la Dea
3 min
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Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra si consolida ulteriormente il legame fra Ederson e l'Atalanta. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con il club lombardo fino al 30 giugno 2031, si legge in una nota pubblicata sul sito della società. "Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Ederson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol - sottolinea l'Atalanta - E' risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la Fifa World Cup 2026. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a 'Edi' le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".

Ederson resta a Bergamo. E lo United...

Il centrocampista brasiliano vestirà ancora per un po' la maglia della Dea, dopo esser stato vicinissimo a lasciare Bergamo. Ederson era infatti ad un passo dal trasferimento al Manchester United - con cui ha svolto anche le visite mediche di rito -, prima di sfumare definitivamente a causa di problemi al menisco evidenziati nel corso dei controlli. L'Atalanta ed i Red Devils erano giunti ad un accordo sulla base di 45 milioni di euro, con il centrocampista brasiliano che avrebbe dovuto firmare un quinquennale da 5 milioni a stagione. La Dea, che sin da subito ha negato i problemi fisici alla base dello stop delle negoziazioni tra i due club, ha dimostrato di credere fortemente nel calciatore, e lo ha fatto offrendo al brasiliano - reduce dall'eliminazione ai Mondiali col suo Brasile contro la Norvegia di Haaland - un prolungamento di contratto. E Sarri gongola...

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