Sarri debutta col brivido: Levak ribalta l'amichevole con l'Atalanta Under 23

Finisce 2-1 la prima uscita dell' Atalanta di Maurizio Sarri nel test amichevole di Clusone contro la formazione Under 23 della Dea, passata in vantaggio con Zanaboni e rimontata dalla doppietta di Levak , in campo con la prima squadra. A bordocampo presente tutta la dirigenza nerazzurra - tra cui l'ad Luca Percassi e il presidente Antonio Percassi -, durante la sfida la curva Nord ha dedicato uno striscione al nuovo tecnico: "L' Atalanta la nostra passione, mister Sarri a te il timone. Carica!". Otto gli assenti reduci dalle fatiche mondiali - De Ketelaere , Hien (infortunato), Kolasinac , Pasalic , De Roon , Kamaldeen Sulemana , Kossounou e Ederson , fresco di rinnovo contrattuale dopo il mancato trasferimento al Manchester United .

La cronaca dell'incontro

Sarri schiera il tanto atteso 4-3-3, con Scalvini e Djimsiti coppia centrale davanti a Carnesecchi, Zappacosta e Bernasconi terzini, Gaetano in cabina di regia, Samardzic e Zalewski mezze ali, Scamacca centravanti supportato da Raspadori e dal giovane Vavassori. Gioco fluido e tanti tocchi a centrocampo, la prima occasione capita proprio a Vavassori dopo un palleggio sul perimetro. L'under 23 di mister Beati, in campo con lo stesso modulo, risponde al 17', con una conclusione di Mendicino dalla distanza terminata alta sopra la traversa. Il ritmo cala nella seconda metà del primo tempo, causa temperature elevate e i pochi giorni di lavoro, finche non arriva al 44' la rete di Zanaboni, di testa, su cross di Ghislandi.

Nella ripresa Sarri effettua nove cambi su undici mantenendo in campo soltanto Scalvini e Samardzic, poi sostituiti al 12', e inserendo tra gli altri Ahanor, Bellanova e Krstovic. Poche le occasioni, ancora in fase di rodaggio Daniel Maldini, rientrato dal prestito dello scorso anno alla Lazio proprio con Sarri in panchina. Al 29' arriva il pareggio di Levak, entrato al posto del nuovo acquisto Gaetano: incursione di Steffanoni, appoggio di Bellanova dalla destra e conclusione di prima intenzione del giovane centrocampista croato. Zuccon impegna Vismara, ma il portiere classe 2003 devia in calcio d'angolo. Al 90' ancora Levak, su una mischia, trovato la rete del definitivo 2-1.