Giuntoli: "Migliorato in poco tempo il modo di pensare dell'Atalanta". Su Sarri: "L'acquisto più..."

" Sarri è un allenatore forte, vincente e credibile . La proprietà ci è stata vicina quando ho proposto la sua candidatura ed è riuscita con degli sforzi a portarlo via ad un'avversaria molto importante. È il primo e il più grande acquisto che abbiamo fatto". Lo ha detto il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione di Gianluca Gaetano , definito "un giovane italiano promettente. Ero molto affascinato dall'Atalanta, dal modo di fare calcio e dal legame col territorio - ha aggiunto il direttore sportivo -. Dall'interno ho trovato una situazione migliore di quella che immaginavo: ci sono persone disponibili e capaci e abbiamo migliorato in poco tempo il modo di pensare . Abbiamo cominciato da poco", ha spiegato Giuntoli.

Sul prosieguo del mercato: "Siamo contenti dei calciatori che abbiamo. Abbiamo 'ricomprato' Ederson che è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Gaetano è un giovane italiano promettente, Maurizio e io crediamo in lui. A breve annunceremo anche Kristensen . Siamo sempre molto vigili. Se capitano occasioni di fine mercato, che sia un esterno o un centrocampista, sicuramente ci faremo trovare pronti. Siamo molto contenti dei ragazzi e della disponibilità dimostrata. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare e che abbiamo bisogno di tempo . Non sarà un'occasione di mercato in più a cambiare questo percorso così difficile", ha aggiunto Giuntoli.

La presentazione di Gaetano

"Ho trovato una società ambiziosa e sento il peso delle mie responsabilità. Sarri vuole una squadra corta, alta ed equilibrata". Gianluca Gaetano si presenta così all'Atalanta: "L'ho conosciuto a Napoli quando facevo la spola con la Primavera, è un allenatore bravo a far capire il suo metodo. A Cagliari giocavo molto più sull'uomo", precisa il centrocampista napoletano arrivato dalla Sardegna. "Abbiamo una qualità incredibile nella rosa: per me è un onore e uno stimolo imparare da Samardzic, Ederson e Pasalic, giocatori straordinari - aggiunge Gaetano -. Siamo giocatori che si completano: Ederson può correre quattro partite di seguito, Samardzic ha una qualità incredibile". Infine, sul pubblico: "Da Clusone allo stadio ho sentito un affetto incredibile e visto un ambiente straordinario. I tifosi sono molto caldi".

Sarà l'Hapoel Tel-Aviv il primo avversario

L'Hapoel Tel-Aviv ha staccato il pass per i playoff di UEFA Europa Conference League dopo aver avuto la meglio sul GKS Katowice nel doppio confronto. Dopo il 2-0 dell'andata dello scorso 6 agosto, il ritorno in Polonia si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, con il punteggio complessivo di 3-2 decisivo ai fini della qualificazione. Saranno quindi gli israeliani il primo avversario ufficiale della 'nuova' Atalanta targata Maurizio Sarri. Definito il quadro del playoff, il doppio confronto prenderà il via a Bergamo giovedì 20 agosto alle 20.30, per poi concludersi giovedì 27 agosto in trasferta al DVTK Stadium di Miskolc in Ungheria, il calcio d'inizio è fissato alle 20.