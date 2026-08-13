Giuntoli: "Migliorato in poco tempo il modo di pensare dell'Atalanta". Su Sarri: "L'acquisto più..."

"Sarri è un allenatore forte, vincente e credibile. La proprietà ci è stata vicina quando ho proposto la sua candidatura ed è riuscita con degli sforzi a portarlo via ad un'avversaria molto importante. È il primo e il più grande acquisto che abbiamo fatto". Lo ha detto il direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione di Gianluca Gaetano, definito "un giovane italiano promettente. Ero molto affascinato dall'Atalanta, dal modo di fare calcio e dal legame col territorio - ha aggiunto il direttore sportivo -. Dall'interno ho trovato una situazione migliore di quella che immaginavo: ci sono persone disponibili e capaci e abbiamo migliorato in poco tempo il modo di pensare. Abbiamo cominciato da poco", ha spiegato Giuntoli.
Sul mercato
Sul prosieguo del mercato: "Siamo contenti dei calciatori che abbiamo. Abbiamo 'ricomprato' Ederson che è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Gaetano è un giovane italiano promettente, Maurizio e io crediamo in lui. A breve annunceremo anche Kristensen. Siamo sempre molto vigili. Se capitano occasioni di fine mercato, che sia un esterno o un centrocampista, sicuramente ci faremo trovare pronti. Siamo molto contenti dei ragazzi e della disponibilità dimostrata. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare e che abbiamo bisogno di tempo. Non sarà un'occasione di mercato in più a cambiare questo percorso così difficile", ha aggiunto Giuntoli.
La presentazione di Gaetano
"Ho trovato una società ambiziosa e sento il peso delle mie responsabilità. Sarri vuole una squadra corta, alta ed equilibrata". Gianluca Gaetano si presenta così all'Atalanta: "L'ho conosciuto a Napoli quando facevo la spola con la Primavera, è un allenatore bravo a far capire il suo metodo. A Cagliari giocavo molto più sull'uomo", precisa il centrocampista napoletano arrivato dalla Sardegna. "Abbiamo una qualità incredibile nella rosa: per me è un onore e uno stimolo imparare da Samardzic, Ederson e Pasalic, giocatori straordinari - aggiunge Gaetano -. Siamo giocatori che si completano: Ederson può correre quattro partite di seguito, Samardzic ha una qualità incredibile". Infine, sul pubblico: "Da Clusone allo stadio ho sentito un affetto incredibile e visto un ambiente straordinario. I tifosi sono molto caldi".
Sarà l'Hapoel Tel-Aviv il primo avversario
L'Hapoel Tel-Aviv ha staccato il pass per i playoff di UEFA Europa Conference League dopo aver avuto la meglio sul GKS Katowice nel doppio confronto. Dopo il 2-0 dell'andata dello scorso 6 agosto, il ritorno in Polonia si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, con il punteggio complessivo di 3-2 decisivo ai fini della qualificazione. Saranno quindi gli israeliani il primo avversario ufficiale della 'nuova' Atalanta targata Maurizio Sarri. Definito il quadro del playoff, il doppio confronto prenderà il via a Bergamo giovedì 20 agosto alle 20.30, per poi concludersi giovedì 27 agosto in trasferta al DVTK Stadium di Miskolc in Ungheria, il calcio d'inizio è fissato alle 20.