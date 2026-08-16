Venduto da Comolli, l'ex Juve ora può tornare in Serie A: trattativa col Nottingham Forest

L'Atalanta avrebbe intensificato i contatti con l'entourage di Nicolò Savona e punterebbe a chiudere una trattativa entrata ormai nella fase decisiva. La dirigenza nerazzurra, al contempo, sarebbe al lavoro anche con quella del Nottingham Forest, proprietario del cartellino del giovane terzino prodotto del vivaio della Juventus e ceduto da Comolli la scorsa estate dopo una prima stagione con i 'grandi' vissuta da protagonista, per trovare la quadra definitiva sulla formula, sui costi complessivi e sulle tempistiche del trasferimento.
L'intreccio con Bellanova
La pista che porta a Savona sarebbe legata a doppio filo all'evoluzione del mercato in uscita della Dea e, in particolare, alla potenziale partenza di Raoul Bellanova. Dopo aver puntellato la difesa al centro con l'arrivo di Kristensen, l'Atalanta sarebbe ora pronta a intervenire per completare la batteria degli esterni da mettere a disposizione di Maurizio Sarri prima dell'avvio ufficiale della stagione.