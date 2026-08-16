Venduto da Comolli, l'ex Juve ora può tornare in Serie A: trattativa col Nottingham Forest

L'Atalanta avrebbe intensificato i contatti con l'entourage di Nicolò Savona e punterebbe a chiudere una trattativa entrata ormai nella fase decisiva. La dirigenza nerazzurra, al contempo, sarebbe al lavoro anche con quella del Nottingham Forest, proprietario del cartellino del giovane terzino prodotto del vivaio della Juventus e ceduto da Comolli la scorsa estate dopo una prima stagione con i 'grandi' vissuta da protagonista, per trovare la quadra definitiva sulla formula, sui costi complessivi e sulle tempistiche del trasferimento.