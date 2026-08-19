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Atalanta, Sarri incorona l'altro ex Juve e Napoli: "Giuntoli la mia certezza"

Il tecnico della Dea ha fatto il punto sull'esordio stagionale nonché sulla sessione di mercato
2 min
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Atalanta

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"Mi sembrerebbe indelicato parlare di giocatori tesserati con altre squadre. La certezza che ho è Cristiano Giuntoli, uno dei direttori sportivi più preparati in Europa e mi sento sereno". A dirlo è Maurizio Sarri, intervenuto per presentare l'esordio stagionale dell'Atalanta in programma alle 20.30 di giovedì 20 agosto a Bergamo, dove la Dea contenderà l'Hapoel Tel Aviv il primo round dei playoff di Conference League (ritorno il 27 agosto sul campo neutro di Miskolc, Ungheria). L'ex tecnico di Napoli, Lazio e Juve, ha inoltre fatto il punto sulla sessione di mercato degli orobici (e sulle indiscrezioni che accostano Alessio Romagnoli all'Atalanta) condotta dall'altro ex bianconero Cristiano Giuntoli (con cui aveva già collaborato al Napoli): "A Bergamo ho trovato un ambiente che trasmette entusiasmo, molto unito con le sue componenti, c'è un grande senso di appartenenza - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Ho anche un po' di farfalle nello stomaco. Siamo una squadra che sta facendo un percorso e sono contento di quel che sto vedendo, ma siamo ancora in divenire e ora affrontiamo un avversario difficile che ha più qualità di quel che si può pensare in maniera superficiale".

L'agenda di Sarri

Tagliato il nastro alla stagione, Sarri preparerà l'esordio in campionato contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 23 agosto alla New Balance Arena. A seguire, il ritorno di Conference e la gara interna contro il Bologna di lunedì 31.

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