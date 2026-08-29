BERGAMO - Buona la prima per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta: il tecnico toscano ha condotto i suoi uomini alla vittoria per 2-1 sul Sassuolo di Aquilani. A timbrare le marcature nel corso della gara Raspadori e Krstovic per la Dea, mentre la rete del momentaneo pareggio neroverde è stata siglata da Odenthal. I nerazzurri hanno portato a casa i primi tre punti della stagione, mettendo in cassaforte anche l'accesso alla Conference League con la vittoria di misura contro l'Hapoel Tel Aviv. A Bergamo arriva adesso il Bologna di Tedesco, con i rossoblù che dovranno dare il tutto per tuttio per provare a riscattare la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio, inflittagli dall'ex Inter Frattesi.