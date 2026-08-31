BERGAMO - Buona la prima per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta: il tecnico toscano ha condotto i suoi uomini alla vittoria per 2-1 sul Sassuolo di Aquilani. A timbrare le marcature nel corso della gara Raspadori e Krstovic per la Dea, mentre la rete del momentaneo pareggio neroverde è stata siglata da Odenthal. I nerazzurri hanno portato a casa i primi tre punti della stagione, mettendo in cassaforte anche l'accesso alla Conference League con la vittoria di misura contro l'Hapoel Tel Aviv. A Bergamo arriva adesso il Bologna di Tedesco, con i rossoblù che dovranno dare il tutto per tuttio per provare a riscattare la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio, inflittagli dall'ex Inter Frattesi.
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Atalanta-Bologna: diretta tv e streaming
La Dea ed il club rossoblù si affronteranno nell'ultimo posticipo del lunedì alle 20:45, chiudendo di fatto il secondo turno di Serie A. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming mediante l'applicazione Sky Go.
Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri. A disposizione: Sportiello, Vismara, Bellanova, Kolasinac, Kristensen, De Roon, Pasalic, I.Sulemana, Ahanor, Elmas, Zalewski, Krstovic. In dubbio: Kristensen. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hien, Sulemana.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco. A disposizione: Pessina Happonen, Holm, Vitik, De Silvestri, Alhassane, Moro., Pobega, Amondarain, Rowe, Dovbyk, Odgaard. In dubbio: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: El Azzouzi.