"Kessié atto d'amore, su Rowe non so": Sarri sul mercato Atalanta. Tedesco elogia Bernardeschi

BERGAMO - "Vincere fa bene però dobbiamo migliorare. L'unica attenuante è quello della partita giocata. Il Bologna è stato più brillante, piano piano abbiamo pareggiato l'aspetto fisico. Dobbiamo migliorare, prendiamo questi tre punti. Siamo contenti per i nostri tifosi, ma bisogna essere consapevoli che bisogna migliorare parecchio". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna. "Rowe? Ancora non so niente, sentirò la società se è solo una trattativa o definitivo. Ho visto arrivare Kessié che è una notizia di grande livello, è un atto d'amore reciproco. Non amo il mercato in queste condizioni, abbiamo fatto 4 partite in 11 giorni con le trattative in corso, il mercato così funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura. Noi avevamo la testa alla partita", ha concluso.