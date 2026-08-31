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"Kessié atto d'amore, su Rowe non so": Sarri sul mercato Atalanta. Tedesco elogia Bernardeschi

Il tecnico della Dea si gode l'ultimo arrivato e la vittoria all'ultimo respito. Nella delusione Bologna spicca l'ex Juve: "Grande uomo"
2 min
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BERGAMO - "Vincere fa bene però dobbiamo migliorare. L'unica attenuante è quello della partita giocata. Il Bologna è stato più brillante, piano piano abbiamo pareggiato l'aspetto fisico. Dobbiamo migliorare, prendiamo questi tre punti. Siamo contenti per i nostri tifosi, ma bisogna essere consapevoli che bisogna migliorare parecchio". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna. "Rowe? Ancora non so niente, sentirò la società se è solo una trattativa o definitivo. Ho visto arrivare Kessié che è una notizia di grande livello, è un atto d'amore reciproco. Non amo il mercato in queste condizioni, abbiamo fatto 4 partite in 11 giorni con le trattative in corso, il mercato così funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura. Noi avevamo la testa alla partita", ha concluso.

Le parole di Tedesco

"Tanta frustrazione, perderla così è difficile da digerire. Già il pari restava sullo stomaco, ma il calcio è questo. Alla squadra ho detto che dobbiamo essere più cattivi sotto porta, fare 180 minuti così e zero punti dà fastidio". Questa l'analisi ai microfoni di Dazn del tecnico del Bologna Domenico Tedesco: "Nel calcio contano i risultati, fra tre settimane si guarda la classifica e non si ricorda la prestazione. Volevamo vincerla, 0-0 era un po' poco e abbiamo cercato di vincerla. Ho messo dentro agonismo ed energia, se tiravamo in porta sull'uscita di Carnesecchi magari facevamo gol". Poi chiude: "Abbiamo un bel gruppo, per il resto parliamo internamente. Vediamo l'ultimo giorno di mercato, non posso escludere niente. Bernardeschi è bravo ragazzo e mi fido, come mi fido di tutti gli altri".

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