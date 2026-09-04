Sarri: "Malen animale e come vedo la Roma. Mercato Atalanta? Contentissimo...che sia finito"

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa l'impegno di campionato dell'Atalanta in casa della Roma. Il tecnico della Dea ha dichiarato: "Malen è in stato di grazia quindi sarà importante bloccarlo. Noi la partita l'abbiamo preparata normalmente: siamo l'unica squadra in Italia che ha fatto quattro partite in 11 giorni. E' una partita tra una squadra che ha già 13-14 mesi di lavoro addosso e una come la nostra da 45 giorni. La partita è importante e in questo momento per noi difficile. Qualche problema ci sta creando, però è fondamentale fare bene. I tanti impegni condizionano gli allenamenti, però staremo a vedere. Sono contento che sia finito il mercato: noi allenatori non possiamo fare 50 giorni dove nel mezzo c'è il mercato. Se sono io a lamentarmi voi giornalisti dite "l'aveva detto solo Sarri" se lo dice Guardiola allora va bene. Sono soddisfatto del mercato. Domani sera sarà una partita sicuramente difficile, ma proveremo a giocarcela".

Le parole di Sarri "Kessiè? Può fare mezzala e vertice basso. Penso non abbia grande difficoltà ad entrambi i ruoli. La Roma è una squadra che si è rinforzata ulterioremente. Mi meraviglierei se la Roma non lottasse per lo Scudetto. Scontro diretto per la Champions? La società non mi ha chiesto questo. Il Mondiale ha condizionato il mercato, nel mezzo ci sono stati gli infortuni e ci ha portato ad organizzarci negli ultimi giorni. La squadra può ancora migliorare ulterioremente". Poi sul tecnico dei giallorossi ha aggiunto: "Gasperini è un mister fortissimo: si è visti nella storia vincere tanti mister con tanti stili di gioco. Per lui ho grande stima. A Bergamo la società ha sposato un altro progetto e un altro tipo di calcio, è chiaro che Gasperini ha inciso per tanto tempo, ma non ho mai avuto la sensazione che qui la sua presenza fossero così ingombranti. Derby? Nutro una forma di rispetto per la Roma. Sarà una partita certamente particolare".

Sarri su De Ketelaere "Purtroppo con noi si è allenato pochissimo, ma penso che De Ketelaere sia un vero fuoriclasse: può ancora crescere perché è ancora al 70% del suo potenziale. Lui può fare di più e sono contento di avere questo giocatore. Progressi in difesa? In allenamento vedo miglioramenti, però in partita c'è ancora qualcosa da migliorare. Rowe si è allenato oggi, Kessié è al terzo allenamento come Kristensen da quando è arrivato. Siamo l'unica squadra in Italia ad aver già giocato quattro partite. La crescita è un po' rallentata dal calendario".