Sarri, il rosso dopo la rimonta: "Espulsione di Gaetano? Arbitro confuso, errore palese"

"Abbiamo fatto una prestazione in cui c’è stato bisogno di tanta sofferenza, però è chiaro che in questo momento abbiamo affrontato la squadra più forte e più in forma di questo periodo, della stagione. Una squadra che, vista così, penso che lotterà per il titolo fino alla fine" . Così Maurizio Sarri commenta la trasferta contro la Roma all'Olimpico, dove dopo il vantaggio di Ederson al 47', l' Atalanta è stata ribaltata nel finale dalle reti di Mario Hermoso all'89' e dell'ex Juve Matias Soulé al 93' . Un risultato valido per la terza giornata di Serie A e che segue il successo interno sul Bologna e prima ancora la qualificazione in Conference League. L'agenda degli orobici - alla loro prima sconfitta stagionale - prevede ora il ritorno a Bergamo, dove sabato 12 è atteso il Cagliari. A seguire, la sfida contro la Juventus in programma il 20 settembre allo Stadium. Queste le parole di Sarri al termine del match: " Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Era una partita difficile e siamo stati bravi ad affrontare un momento di sofferenza nel primo tempo. Abbiamo fatto anche molto bene la prima mezz’ora del secondo tempo. Nel finale siamo stati troppo bassi, forse anche per una difficoltà fisica, non lo so".

Sarri: "Rosso a Gaetano? Arbitro confuso"

"L’abbiamo pagata, però usciamo con la consapevolezza di aver messo in difficoltà fino alla fine una squadra che in questo momento è impressionante. Il secondo tempo? Se aspetti una squadra di questa qualità tecnica così bassa, devi aspettarti che ti possano far male. È stata troppa la difficoltà nel riprendere campo nei minuti finali della partita e purtroppo l’abbiamo pagato, ve l’ho detto. Usciamo convinti che stiamo ancora crescendo. Chiaramente siamo distanti dalla Roma, ma stiamo crescendo. Rowe? Lo so, purtroppo ce l’avevamo lasciato come uno degli ultimi due cambi e poi sono venute fuori situazioni in cui i ragazzi non ce la facevano ad arrivare alla fine, hanno chiesto il cambio e abbiamo dovuto spendere le sostituzioni in altro modo. Purtroppo sono vicende che possono succedere durante una partita. L’espulsione Gaetano? (Sanzionato per proteste al termine dell’incontro, ndr). L’arbitro non ha detto assolutamente niente, neanche una parola. Non si è rivolto né a te né agli altri giocatori che erano attorno a Gaetano. Mi hanno detto tutti la stessa cosa. Quindi penso che l’arbitro abbia totalmente confuso la situazione. Se me lo avesse detto solo Gaetano, poteva esserci un dubbio, ma tutti i presenti attorno a lui mi hanno riferito la stessa cosa. Quindi è stato un errore arbitrale palese".