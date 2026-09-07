Kessie, il no alla Juve e l'Atalanta: "Vi spiego". E Giuntoli snobba Alajbegovic!

Parla Franck Kessié. L'ivoriano è stato uno degli uomini mercato dell'ultima campagna acquisti, una ghiotta occasione a parametro zero essendo scaduto il suo contrato con gli arabi dell'Al-Ahli. E dopo un lungo corteggiamento con la Juve, alla fine il centrocampista -che sembrava vicinissimo ai bianconeri- si è accasato all'Atalanta, tornando a Bergamo dopo 9 anni. Nella conferenza stampa di presentazione proprio i dialoghi con altre squadre come Juve e Roma sono stati tra i temi della discussione. A parlare al suo fianco anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che racconta i retroscena del mercato nerazzurro: tra questi il mancato arrivo di Alajbegovic, andato poi alla Juventus.
Atalanta, Kessié si (ri)presenta
Così Kessié in sala stampa: "L'Atalanta è stata una scelta di cuore, la società mi offre tanto sul piano umano oltre che tecnico. La qualificazione alla Champions League? Qui si lotta per tutto. Ero andato via a vent'anni, ero ancora un bambino. Ora torno che ne ho quasi trenta, da uomo maturo. Lottiamo per lo Scudetto, per la Conference League, per la Champions. Ho scelto Bergamo perché per me è una scelta di cuore. E devo ringraziare Luca Percassi e la proprietà, che mi hanno dato la possibilità di tornare qua, di tornare a casa mia". E ancora: "L'Atalanta mi ha dato tutto: ha realizzato il mio sogno di diventare giocatore professionista. Mi hanno fatto uscire dalla Costa d'Avorio e per me già questo è tantissimo".
"Ho parlato con altri club, ma..."
Tra i temi toccati c'è anche quello del calciomercato. Kessié interessava alla Roma ma soprattutto alla Juve, che lo aveva seguito per mesi: "Se mi hanno cercato altre squadre? Normale che ci sia mercato quando sei un giocatore libero, ho parlato con altri club. Quando l'Atalanta è entrata in gioco l'ho scelta perché mi ha dimostrato tanto, per me è stata una scelta facile. Ho detto 'torno a casa'". Kessié ha poi parlato dei primi approcci con Maurizio Sarri: "Lo conosciamo tutti, è un grande allenatore, lavoriamo ogni giorno con lui, lui sa bene dove io posso essere utile, non c'è problema sul giocare da mediano o mezzala, sono pronto a dare il massimo per la squadra e per la città".
"Ora devo dimostrare sul campo"
Kessié ha partecipato anche all'ultima Coppa del Mondo con la sua Costa D'Avorio: "Ai Mondiali ho trovato in Nazionale una parte di Bergamo. Quand'ero qui Diallo era nelle giovanili, Kossounou lo conosco da quando siamo compagni proprio in Nazionale. Era la prima volta per noi tutti al Mondiale, un'esperienza formidabile". Infine ancora sulla scelta di tornare in nerazzurro: "Con la stima e la riconoscenza tornare qui dopo tanti anni è stata una scelta obbligata, di cuore, ma devo dimostrare anche sul campo. La tifoseria a Bergamo è sempre calda, ti fa andare tre volte tanto".
"Sarri uomi giusto per un nuovo ciclo"
A parlare quest'oggi anche il direttore sportivo della Dea, Cristiano Giuntoli: "La rosa era già competitiva e l'abbiamo migliorata. L'ambizione mi porta a dire che prima bisogna trovare un'identità chiara e forte, poi si capiranno quali obiettivi fissare. Sarri? Siamo convinti che sia l'uomo giusto per fondare un nuovo ciclo. Ma non è facile né immediato il passaggio da un orientamento sull'uomo a uno sulla palla". Sul colpo Kessié invece: "Lui è un centrocampista totale che ha qualità fisiche e tecniche per giocare da mezzala come da regista. Per noi è una pietra su cui costruire la nuova Atalanta".
Giuntoli snobba Alajbegovic
Giuntoli ha parlato anche dei colpi estivi, raccontando anche di quando ha decisio di virare fortemente Kessié: "Siamo partiti da un vertice, un regista italiano come Gaetano, siamo passati a Kristensen dopo l'addio inaspettato e voluto da Djimsiti. Elmas può ricoprire più ruoli nel 4-3-3 con orientamento sulla palla. De Roon ci ha chiesto di andare alla Roma e noi ci siamo fiondati su Franck Kessié grazie al rapporto di grande fiducia e stima che ha con l'amministratore delegato Luca Percassi. Rowe, un profilo più pronto nell'immediato rispetto a un nome come Alajbegovic su cui avevamo preso informazioni, è l'ultimo pezzo dello scacchiere per darci qualità nell'ultimo terzo di campo in un reparto offensivo di livello".
Parla Franck Kessié. L'ivoriano è stato uno degli uomini mercato dell'ultima campagna acquisti, una ghiotta occasione a parametro zero essendo scaduto il suo contrato con gli arabi dell'Al-Ahli. E dopo un lungo corteggiamento con la Juve, alla fine il centrocampista -che sembrava vicinissimo ai bianconeri- si è accasato all'Atalanta, tornando a Bergamo dopo 9 anni. Nella conferenza stampa di presentazione proprio i dialoghi con altre squadre come Juve e Roma sono stati tra i temi della discussione. A parlare al suo fianco anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che racconta i retroscena del mercato nerazzurro: tra questi il mancato arrivo di Alajbegovic, andato poi alla Juventus.
Atalanta, Kessié si (ri)presenta
Così Kessié in sala stampa: "L'Atalanta è stata una scelta di cuore, la società mi offre tanto sul piano umano oltre che tecnico. La qualificazione alla Champions League? Qui si lotta per tutto. Ero andato via a vent'anni, ero ancora un bambino. Ora torno che ne ho quasi trenta, da uomo maturo. Lottiamo per lo Scudetto, per la Conference League, per la Champions. Ho scelto Bergamo perché per me è una scelta di cuore. E devo ringraziare Luca Percassi e la proprietà, che mi hanno dato la possibilità di tornare qua, di tornare a casa mia". E ancora: "L'Atalanta mi ha dato tutto: ha realizzato il mio sogno di diventare giocatore professionista. Mi hanno fatto uscire dalla Costa d'Avorio e per me già questo è tantissimo".
"Ho parlato con altri club, ma..."
Tra i temi toccati c'è anche quello del calciomercato. Kessié interessava alla Roma ma soprattutto alla Juve, che lo aveva seguito per mesi: "Se mi hanno cercato altre squadre? Normale che ci sia mercato quando sei un giocatore libero, ho parlato con altri club. Quando l'Atalanta è entrata in gioco l'ho scelta perché mi ha dimostrato tanto, per me è stata una scelta facile. Ho detto 'torno a casa'". Kessié ha poi parlato dei primi approcci con Maurizio Sarri: "Lo conosciamo tutti, è un grande allenatore, lavoriamo ogni giorno con lui, lui sa bene dove io posso essere utile, non c'è problema sul giocare da mediano o mezzala, sono pronto a dare il massimo per la squadra e per la città".