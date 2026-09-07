Kessie, il no alla Juve e l'Atalanta: "Vi spiego". E Giuntoli snobba Alajbegovic!

Parla Franck Kessié. L'ivoriano è stato uno degli uomini mercato dell'ultima campagna acquisti, una ghiotta occasione a parametro zero essendo scaduto il suo contrato con gli arabi dell'Al-Ahli. E dopo un lungo corteggiamento con la Juve, alla fine il centrocampista -che sembrava vicinissimo ai bianconeri- si è accasato all'Atalanta, tornando a Bergamo dopo 9 anni. Nella conferenza stampa di presentazione proprio i dialoghi con altre squadre come Juve e Roma sono stati tra i temi della discussione. A parlare al suo fianco anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che racconta i retroscena del mercato nerazzurro: tra questi il mancato arrivo di Alajbegovic, andato poi alla Juventus.

Atalanta, Kessié si (ri)presenta Così Kessié in sala stampa: "L'Atalanta è stata una scelta di cuore, la società mi offre tanto sul piano umano oltre che tecnico. La qualificazione alla Champions League? Qui si lotta per tutto. Ero andato via a vent'anni, ero ancora un bambino. Ora torno che ne ho quasi trenta, da uomo maturo. Lottiamo per lo Scudetto, per la Conference League, per la Champions. Ho scelto Bergamo perché per me è una scelta di cuore. E devo ringraziare Luca Percassi e la proprietà, che mi hanno dato la possibilità di tornare qua, di tornare a casa mia". E ancora: "L'Atalanta mi ha dato tutto: ha realizzato il mio sogno di diventare giocatore professionista. Mi hanno fatto uscire dalla Costa d'Avorio e per me già questo è tantissimo".

"Ho parlato con altri club, ma..." Tra i temi toccati c'è anche quello del calciomercato. Kessié interessava alla Roma ma soprattutto alla Juve, che lo aveva seguito per mesi: "Se mi hanno cercato altre squadre? Normale che ci sia mercato quando sei un giocatore libero, ho parlato con altri club. Quando l'Atalanta è entrata in gioco l'ho scelta perché mi ha dimostrato tanto, per me è stata una scelta facile. Ho detto 'torno a casa'". Kessié ha poi parlato dei primi approcci con Maurizio Sarri: "Lo conosciamo tutti, è un grande allenatore, lavoriamo ogni giorno con lui, lui sa bene dove io posso essere utile, non c'è problema sul giocare da mediano o mezzala, sono pronto a dare il massimo per la squadra e per la città".