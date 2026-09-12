Atalanta, Sarri: "Con Kessie nessun rimpianto". Pisacane: "Cagliari, questo non è il traguardo"

"A Roma abbiamo rischiato di vincere facendo una partita che non era d'assedio. Stasera invece abbiamo fatto una partita molto più d'assedio rispetto alle precedenti: intensità, pressione, grande supremazia territoriale". Così Maurizio Sarri, intervenuto al termine della gara interna contro il Cagliari, che ha visto l'Atalanta arrendersi alle reti di Mendy (19') e dell'ex - non esultante - Maldini (61', rig.): di Scamacca la rete del momentaneo pareggio (41'). Un risultato valido per la quarta giornata di campionato e che segue inoltre la rimonta subita dalla Roma all'Olimpico. L'agenda di Sarri prevede ora la gara esterna contro la Juventus di Spalletti (impegnata contro il Sassuolo al Mapei) in programma domenica 20 settembre. A seguire, il ritorno a Bergamo, dove il 12 ottobre è atteso il Venezia. Queste le parole del tecnico: "Finire 85-15 come supremazia territoriale significa che abbiamo tenuto gli avversari bassissimi - ha dichiarato ai microfoni Sky - abbiamo giocato tantissimo e abbiamo fatto ventidue tiri. Ci abbiamo messo delle imprecisioni, degli errori, che ci sono costati la partita. Però questa è una base molto più solida su cui partire rispetto alle partite precedenti. Sulla maxisosta sono tutti discorsi che non hanno un fondo di verità".

Sarri: "Kessie non fa rimpiangere nessuno" "Noi avremo, compresi i ragazzi dell'Under 23, tra i 23 e i 26 giocatori impegnati con le nazionali, quindi rischiamo di allenarci nelle prime due settimane con un massimo di cinque giocatori. Quindi non faremo niente. Io stasera sono molto meno preoccupato rispetto alle partite precedenti. La condizione fisica? Stasera a me sembra una netta crescita, nonostante avessimo in campo anche un giocatore che negli ultimi tempi ha giocato pochissimo come Rowe: da quel punto di vista ho visto una grande crescita. Sul fronte delle occasioni create, in relazione alla mole di gioco che abbiamo fatto molto probabilmente potevamo crearne molte di più, però in certi momenti la partita non era neanche semplice: nel finale c'era un muro al limite dell'area. Però, te l'ho detto, è una base da cui si può costruire. Mi dispiace per i ragazzi, hanno dato tutto, e mi dispiace per il pubblico, però io esco molto meno preoccupato stasera rispetto ad altre partite. Gaetano e Kessié? Gaetano sta facendo molto bene, ma Kessié stasera mi sembra non abbia fatto rimpiangere nessuno: ha fatto una buonissima partita, nonostante sia un ragazzo che dopo il Mondiale era stato completamente fermo e si alleni con noi da poco tempo. Ha dato una risposta: è un giocatore importante, un giocatore solido, e sicuramente diventerà molto importante per noi. Così come penso che lo sarà anche Gaetano".

Pisacane: "Un onore vincere contro Sarri" Anche il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato l'esito della trasferta di Bergamo che vale 9 punti in classifica. Queste le sue parole: "Avevamo bisogno di fare una partita così. Avevamo bisogno di coprire bene il campo e la squadra sapeva che per fare punti qui era impensabile non mettere lo spirito di sacrificio e di grande dedizione che a volte sfocia nel calcio pregevole che cerchiamo di portare avanti - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Questa vittoria non è il traguardo. Con umiltà e fame possiamo essere fastidiosi, altrimenti diventiamo fragili come contro il Verona. Maldini e Romano? Maldini deve rimanere dentro la gara. Ha un compito notevole in fase di non possesso. Parlo spesso con lui per non fargli avere cali di attenzione. Nel secondo tempo abbiamo cambiato piano gara per avere parità numerica anche a sinistra per schermare Kessie con Mendy. Poi abbiamo cambiato ancora perché è importante cambiare pelle senza perdere equilibrio. Non ho bisogno di tenere Romano con i piedi per terra. Sa cosa vuole e come ottenerlo, sta. a noi metterlo nelle condizioni migliori. Voglio dedicare la vittoria a Roberto Muzzi che ha perso il papà: siamo andati a Roma per i funerali. Mendy con il gol gli ha reso giustizia. Ci tengo a mandare un caloroso abbraccio a Roberto da parte di tutti. L'Atalanta è una corazzata. Ho visto che la linea dei 4 non è ancora sarriana e abbiamo voluto giocare su questi aspetti. Ci siamo riusciti, ma tra qualche mese loro non faranno questi errori. Per me è un onore aver portato i tre punti a casa e aver vinto contro Sarri". La prossima giornata, i sardi riceveranno i bianconeri l'11 ottobre alla Unipol Domus. Segue la trasferta di Monza del 19 ottobre.