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Atalanta, buone notizie per Sarri: c'è un rientro in vista della Juve, le ultime 

L'allenatore della Dea sta studiando le ultime strategie per il big match in programma all'Allianz Stadium contro la Vecchia Signora
Fabio Gennari
Atalanta

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Tutte le notizie sulla squadra

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di domenica a Torino contro la Juventus. I bergamaschi, dopo due giorni di riposo concessi da Sarri per domenica e lunedì scorsi, sono tornati ad allenarsi martedì a Zingonia con la bella novità della seduta a porte aperte: circa 300 appassionati hanno riempito la tribuna del Centro Bortolotti e applaudito Pasalic e compagni. La preparazione è proseguita senza intoppi sia nella doppia seduta di mercoledì che nell'allenamento pomeridiano di ieri, gli indisponibili certi per domenica sono Sulemana e Hien (si vedranno dopo la sosta, anche se non subito) mentre il ritorno di Gaetano dopo la squalifica di sabato scorso contro il Cagliari (era stato espulso al termine di Roma-Atalanta) permette a Sarri un'abbondanza in mezzo che potrebbe anche favorire alcune rotazioni.

Atalanta, le possibili scelte di Sarri

In difesa, davanti a Carnesecchi, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con Bellanova, Kossounou e Scalvini mentre è aperto il ballottaggio tra Bernasconi e Kolasinac. La linea di mezzo sarà confermata per Kessie e Ederson titolari mentre il ritorno di Gaetano potrebbe costare il posto dall'inizio a Samardzic. Non va escluso a priori nemmeno il 4-2-3-1 con un centrocampista in meno e Raspadori alle spalle di Scamacca mentre gli attaccanti esterni saranno De Ketelaere e Rowe. Sia che si giochi con il trequartista che ad andare in campo sia il regista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Juve, occhio a Carnesecchi e Rowe

L'Atalanta cerca a Torino delle risposte importanti, la crescita sul piano del gioco contro il Cagliari si è vista e nell'ultima partita prima della sosta c'è voglia di un risultato importante per poter affrontare lo stop con lo spirito giusto prima delle 9 gare in 28 giorni che attendono i nerazzurri dal 12 ottobre (sfida interna al Venezia) in avanti. La rosa a disposizione del tecnico ex Lazio è piena di alternative, vero che mancheranno Hien e Sulemana ma in difesa come in attacco sono arrivati (e sono stati confermati) elementi di grande valore che possono dare un bel contributo alla squadra.

All’Allianz Stadium parecchie attenzioni saranno puntate su Marco Carnesecchi e Jonathan Rowe: il primo ha iniziato la stagione come meglio non si poteva mentre l’acquisto più oneroso della storia dell’Atalanta è chiamato ai primi squilli ufficiali dopo alcune sgasate viste contro il Cagliari. La parola d’ordine a Bergamo è pazienza, il ribaltone tattico da Gasperini a Sarri è stato enorme, il tecnico predica pazienza ed è oggettivamente difficile dagli torto. Dopo la seduta pomeridiana di oggi, l’Atalanta svolgerà la rifinitura a Zingonia domani prima di partire per Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di domenica a Torino contro la Juventus. I bergamaschi, dopo due giorni di riposo concessi da Sarri per domenica e lunedì scorsi, sono tornati ad allenarsi martedì a Zingonia con la bella novità della seduta a porte aperte: circa 300 appassionati hanno riempito la tribuna del Centro Bortolotti e applaudito Pasalic e compagni. La preparazione è proseguita senza intoppi sia nella doppia seduta di mercoledì che nell'allenamento pomeridiano di ieri, gli indisponibili certi per domenica sono Sulemana e Hien (si vedranno dopo la sosta, anche se non subito) mentre il ritorno di Gaetano dopo la squalifica di sabato scorso contro il Cagliari (era stato espulso al termine di Roma-Atalanta) permette a Sarri un'abbondanza in mezzo che potrebbe anche favorire alcune rotazioni.

Atalanta, le possibili scelte di Sarri

In difesa, davanti a Carnesecchi, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con Bellanova, Kossounou e Scalvini mentre è aperto il ballottaggio tra Bernasconi e Kolasinac. La linea di mezzo sarà confermata per Kessie e Ederson titolari mentre il ritorno di Gaetano potrebbe costare il posto dall'inizio a Samardzic. Non va escluso a priori nemmeno il 4-2-3-1 con un centrocampista in meno e Raspadori alle spalle di Scamacca mentre gli attaccanti esterni saranno De Ketelaere e Rowe. Sia che si giochi con il trequartista che ad andare in campo sia il regista.

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