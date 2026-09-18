Atalanta, buone notizie per Sarri: c'è un rientro in vista della Juve, le ultime 

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di domenica a Torino contro la Juventus. I bergamaschi, dopo due giorni di riposo concessi da Sarri per domenica e lunedì scorsi, sono tornati ad allenarsi martedì a Zingonia con la bella novità della seduta a porte aperte: circa 300 appassionati hanno riempito la tribuna del Centro Bortolotti e applaudito Pasalic e compagni. La preparazione è proseguita senza intoppi sia nella doppia seduta di mercoledì che nell'allenamento pomeridiano di ieri, gli indisponibili certi per domenica sono Sulemana e Hien (si vedranno dopo la sosta, anche se non subito) mentre il ritorno di Gaetano dopo la squalifica di sabato scorso contro il Cagliari (era stato espulso al termine di Roma-Atalanta) permette a Sarri un'abbondanza in mezzo che potrebbe anche favorire alcune rotazioni.