"Non ho grandi ricordi della Juve e nessun rimpianto": Sarri infiamma la sfida con l'Atalanta

"Mercato? Nessun allenatore è contento"

Sarri vuole mantenere lo spogliatoio compatto e lo ha dimostrando mettendo davani il collettivo rispetto al singolo: "Chi mi sta convincendo di più dei miei giocatori? Non si può indicare un nome, non sarebbe giusto nei confronti degli altri. I nuovi hanno percorsi completamente diversi l'uno dall'altro: qualcuno è arrivato all'inizio della preparazione estiva, qualcuno all'ultimo giorno di mercato, qualcuno poco prima della fine ma con problemi fisici che ne hanno limitato il lavoro iniziale. Ognuno ha il suo percorso e i suoi tempi. L'aspetto che li accomuna è la disponibilità al lavoro, e questo è l'elemento più importante per costruire qualcosa insieme". Poi il tecnico ha parlato anche del mercato: "Troppi giocatori nuovi? Un allenatore contento al cento per cento del mercato della sua società lo devo ancora conoscere, in tutta la mia carriera non l'ho mai incontrato. La valutazione deve essere fatta complessivamente e non sui singoli arrivi: sono arrivati giocatori importanti, qualcuno ancora da formarsi e da sviluppare, qualcuno già formato e pronto. Complessivamente sono arrivati giocatori di valore, e questo è quello che conta".