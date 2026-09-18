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"Non ho grandi ricordi della Juve e nessun rimpianto": Sarri infiamma la sfida con l'Atalanta

L'attuale tecnico nerazzurro ultimo a vincere lo scudetto con i bianconeri: "Stadi vuoti da marzo in poi..."
Atalanta

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Sarà un ritorno dal sapore particolare, quello di Maurizio Sarri allo Stadium. Il tecnico dell’Atalanta si prepara infatti a incrociare nuovamente la Juventus, proprio nella casa bianconera che nel 2020 lo aveva visto conquistare il suo unico Scudetto e l'ultimo della storia della Vecchia Signora. Oggi, però, lo scenario è cambiato: il tecnico è alle prese con una nuova sfida alla Dea. Da Empoli a Napoli, fino alla parentesi al Chelsea, il tecnico ha ripercorso le tappe della sua carriera e ha raccontano una nuova vita nerazzurra che passa dal lavoro, dalla pazienza e da un’idea di calcio ancora tutta da plasmare. E ora l'obiettivo è fare bene contro Spalletti. Intanto Sarri ha caricato l'ambiente, snobbando la sua esperienza a Torino: "Non ho grandi ricordi". E non averli con un tridente offensivo composto da Ronaldo, Dybala e Higuain stona molto. Senza considerare gli arrivi di a De Ligt, Romero, Demiral e il ritorno di Buffon. Parole che confermano come l'amora con i tifosi bianconeri non sia scattato anche e soprattutto per l'eliminazione precoce con il Lione agli ottavi di Champions e le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa, pur avendo una grande rosa.

La nuova vita all'Atalanta e le analogie col passato

Sarri ha iniziato l'intervista a Sky Sport Insider parlando subito della sua nuova vita all'Atalanta:"Se questo inizio di stagione ha analogie con esperienze passate? Con parecchie, con qualcuna no, con altre sicuramente sì. L'esperienza più simile è stata a Empoli: dopo nove giornate eravamo ultimi in classifica e abbiamo poi fatto la finale playoff. A Napoli dopo quattro partite avevamo due o tre punti. Difficoltà che sono venute fuori costantemente nel corso della mia carriera. L'unica esperienza in cui la fase iniziale è stata positiva nei risultati è stata al Chelsea. Per il resto è sempre stata una difficoltà, ed è palese il motivo: più il modo di giocare precedente era completamente diverso dal mio, più la difficoltà aumenta all'inizio. È un anno di costruzione: sia il direttore sportivo che la società non fissano obiettivi materiali di breve periodo, ma parlano di costruzione per avere obiettivi solidi nel medio periodo".

 

 

Poi proprio sul modulo: "Quanto conta il sistema di gioco? Il modulo lascia il tempo che trova, è un'ipotesi come un'altra. Quello che conta davvero è il modo di difendere e l'idea per attaccare, il modo in cui la squadra si muove e ragiona collettivamente. Il modulo può avere la sua importanza, certo, ma non è quella decisiva nel determinare il livello di una squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

"Mercato? Nessun allenatore è contento"

Sarri vuole mantenere lo spogliatoio compatto e lo ha dimostrando mettendo davani il collettivo rispetto al singolo: "Chi mi sta convincendo di più dei miei giocatori? Non si può indicare un nome, non sarebbe giusto nei confronti degli altri. I nuovi hanno percorsi completamente diversi l'uno dall'altro: qualcuno è arrivato all'inizio della preparazione estiva, qualcuno all'ultimo giorno di mercato, qualcuno poco prima della fine ma con problemi fisici che ne hanno limitato il lavoro iniziale. Ognuno ha il suo percorso e i suoi tempi. L'aspetto che li accomuna è la disponibilità al lavoro, e questo è l'elemento più importante per costruire qualcosa insieme". Poi il tecnico ha parlato anche del mercato: "Troppi giocatori nuovi? Un allenatore contento al cento per cento del mercato della sua società lo devo ancora conoscere, in tutta la mia carriera non l'ho mai incontrato. La valutazione deve essere fatta complessivamente e non sui singoli arrivi: sono arrivati giocatori importanti, qualcuno ancora da formarsi e da sviluppare, qualcuno già formato e pronto. Complessivamente sono arrivati giocatori di valore, e questo è quello che conta".

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Sarri snobba la Juve

Sarri è stato l'ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto con la Juve (prossima avversaria nel quinto turno di Serie A) nel 2020: "Se ho il rimpianto di averla allenata solo un anno? Una stagione strana con gli stadi praticamente vuoti da marzo in poi e forse anche per questo motivo non ho grandi ricordi di quell’esperienza. In ogni caso nessun rimpianto". Schietto e diretto come nel suo stile.

 

 

Lo stesso ha fatto sulla gestione della Conference nella settimana: "È chiaro che le competizioni europee qualcosa in campionato lo fanno pagare, in termini di energie e di turnover necessario, ma questo fa parte del gioco e non è una novità per nessuno. L'importante è che noi diamo alla Conference League l'importanza che merita, anche mentalmente, perché si tratta di una competizione europea di livello e vogliamo affrontarla con la giusta serietà e ambizione".

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Sarà un ritorno dal sapore particolare, quello di Maurizio Sarri allo Stadium. Il tecnico dell’Atalanta si prepara infatti a incrociare nuovamente la Juventus, proprio nella casa bianconera che nel 2020 lo aveva visto conquistare il suo unico Scudetto e l'ultimo della storia della Vecchia Signora. Oggi, però, lo scenario è cambiato: il tecnico è alle prese con una nuova sfida alla Dea. Da Empoli a Napoli, fino alla parentesi al Chelsea, il tecnico ha ripercorso le tappe della sua carriera e ha raccontano una nuova vita nerazzurra che passa dal lavoro, dalla pazienza e da un’idea di calcio ancora tutta da plasmare. E ora l'obiettivo è fare bene contro Spalletti. Intanto Sarri ha caricato l'ambiente, snobbando la sua esperienza a Torino: "Non ho grandi ricordi". E non averli con un tridente offensivo composto da Ronaldo, Dybala e Higuain stona molto. Senza considerare gli arrivi di a De Ligt, Romero, Demiral e il ritorno di Buffon. Parole che confermano come l'amora con i tifosi bianconeri non sia scattato anche e soprattutto per l'eliminazione precoce con il Lione agli ottavi di Champions e le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa, pur avendo una grande rosa.

La nuova vita all'Atalanta e le analogie col passato

Sarri ha iniziato l'intervista a Sky Sport Insider parlando subito della sua nuova vita all'Atalanta:"Se questo inizio di stagione ha analogie con esperienze passate? Con parecchie, con qualcuna no, con altre sicuramente sì. L'esperienza più simile è stata a Empoli: dopo nove giornate eravamo ultimi in classifica e abbiamo poi fatto la finale playoff. A Napoli dopo quattro partite avevamo due o tre punti. Difficoltà che sono venute fuori costantemente nel corso della mia carriera. L'unica esperienza in cui la fase iniziale è stata positiva nei risultati è stata al Chelsea. Per il resto è sempre stata una difficoltà, ed è palese il motivo: più il modo di giocare precedente era completamente diverso dal mio, più la difficoltà aumenta all'inizio. È un anno di costruzione: sia il direttore sportivo che la società non fissano obiettivi materiali di breve periodo, ma parlano di costruzione per avere obiettivi solidi nel medio periodo".

 

 

Poi proprio sul modulo: "Quanto conta il sistema di gioco? Il modulo lascia il tempo che trova, è un'ipotesi come un'altra. Quello che conta davvero è il modo di difendere e l'idea per attaccare, il modo in cui la squadra si muove e ragiona collettivamente. Il modulo può avere la sua importanza, certo, ma non è quella decisiva nel determinare il livello di una squadra".

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