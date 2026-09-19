Atalanta, come se la gioca Sarri: l'ultima tentazione per colpire la Juve

Altro allenamento senza intoppi per l' Atalanta di Sarri che nella giornata di ieri ha svolto una seduta di lavoro pomeridiana in preparazione della sfida di domani alle 18 contro la Juventus . Rispetto all'ultima gara contro il Cagliari, l'allenatore della Dea recupera Gaetano che dovrebbe giocare dall'inizio insieme a Kessie ed Ederson , in avanti sulla fascia mancina il dubbio è tra Rowe (favorito) ed Elmas (tatticamente più di copertura) ma la sensazione è che alla fine possa esserci in campo il 4-3-3 a trazione anteriore con l'ala inglese, Scamacca e De Ketelaere nel tridente.

Ieri, intanto, lunga intervista di Sarri a Sky in cui il tecnico ha parlato di tante cose, comprese le difficoltà quando si inizia un nuovo percorso: “ È un anno di costruzione: sia il direttore sportivo che la società non fissano obiettivi materiali di breve periodo, ma parlano di costruzione per avere obiettivi solidi nel medio periodo".

La "strana stagione" bianconera di Sarri

"Più il modo di giocare precedente era completamente diverso dal mio, più la difficoltà all'inizio aumenta. Ho giocatori importanti e di valore, qualcuno ancora deve formarsi e deve sviluppare le sue caratteristiche, qualcuno invece è già formato e pronto". Un pensiero anche sull’esperienza alla Juventus del 2020: “È stata una stagione davvero strana, con gli stadi praticamente vuoti da marzo in poi e forse anche per questo motivo non ho grandi ricordi di quell’esperienza. In ogni caso nessun rimpianto"..