Sarri insiste: "Rimpianti Juve? No, quello Scudetto sembrava scontato. Spalletti…"

L'Atalanta è reduce da due pesanti sconfitte consecutive in Serie A, contro Cagliari e Roma, e dopo le prime quattro partite ha collezionato appena 6 punti. Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i nerazzurri, che hanno iniziato un nuovo percorso con Maurizio Sarri... che ha detto di non avere grandi ricordi della Juve. Prima della pausa nazionali la Dea dovrà vedersela proprio contro i bianconeri, match in programma domenica 20 settembre alle 18, una sfida da vincere a ogni costo. Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore italiano ha presentato la partita in conferenza stampa: "Sarà una gara molto dura. Abbiamo avuto anche un grande passato in comune. Il rapporto con Spalletti è buono, per il resto staremo a vedere. Ci sono scelte che variano molto in base alla partita. Però vorrei vedere 25 minuti di buon gioco trasformarsi in 60. Troppi tiri concessi? Era una situazione diversa rispetto alla Lazio. La fase difensiva è stata troppo passiva nelle prime partite, non buone letture, però il baricentro era molto più alto. Staremo a vedere".