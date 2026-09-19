Sarri insiste: "Rimpianti Juve? No, quello Scudetto sembrava scontato. Spalletti…"

L'Atalanta è reduce da due pesanti sconfitte consecutive in Serie A, contro Cagliari e Roma, e dopo le prime quattro partite ha collezionato appena 6 punti. Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i nerazzurri, che hanno iniziato un nuovo percorso con Maurizio Sarri... che ha detto di non avere grandi ricordi della Juve. Prima della pausa nazionali la Dea dovrà vedersela proprio contro i bianconeri, match in programma domenica 20 settembre alle 18, una sfida da vincere a ogni costo. Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore italiano ha presentato la partita in conferenza stampa: "Sarà una gara molto dura. Abbiamo avuto anche un grande passato in comune. Il rapporto con Spalletti è buono, per il resto staremo a vedere. Ci sono scelte che variano molto in base alla partita. Però vorrei vedere 25 minuti di buon gioco trasformarsi in 60. Troppi tiri concessi? Era una situazione diversa rispetto alla Lazio. La fase difensiva è stata troppo passiva nelle prime partite, non buone letture, però il baricentro era molto più alto. Staremo a vedere".
Sulla questa prima parte di stagione ha poi aggiunto: "Sono state date molto particolari considerando, mercato, Mondiali e pausa. Abbiamo preso dei giocatori ad agosto, la realtà dei fatti è questa: sbagliare, accumulare errori può portare una crescita per migliorare più avanti. Serve personalità? Dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Spero nella crescita dal punto di vista della personalità". Nelle prime quattro giornata di Serie A non ci sono stati 0-0: "Giocare aumenta la possibilità anche di rischiare. È un fattore assai fondamentali, anche perché è un percorso in piena evoluzione. Vedo tante squadre che provano a giocare".
L'allenatore italiano ha poi parlato dei tanti allenatori esonerati fin qui: "Io penso alle partite e basta. C'era una bella intervista a Klopp che dice che al primo anno i risultati non si vedono". E su Mazzola: "Era il mio compagno di figurine quando ero ragazzino. Sono personaggi importanti nel mondo del calcio. Un grande giocatore ed è stato un piacere vederlo: sono ricordi che rimangono".
"Non ho rimpianti del mio percorso alla Juve"
Hanno fatto molto discutere le parole di Sarri a Sky Sport sulla sua esperienza alla Juve. Nonostante questo, l'allenatore della Lazio ha continuato su quella linea e parlando dei bianconeri ha aggiunto: "Non ho rimpianti del mio percorso alla Juve. la vittoria dello Scudetto sembrava quasi scontata".
Poi sulla pausa nazionali: "Ci sono tantissime cose da fare. Io penso che le Nazionali devono essere confinate in un periodo di tempo: così è una situazione un po' particolare. Nel mezzo c'è anche dell'ipocrisia". E sul divieto di trasferta ai tifosi dell'Atalanta: "Una pena collettiva non riesco a capirla ne a digerirla. Domani una persona di Bergamo con il figlio, che non ha mai commesso nulla, non può andare a vedere la partita: è anticostitutizionale. Sono vicino ai nostri tifosi, condivido il loro pensiero".
Da Kristensen al centrocampo: le parole sui singoli
Senza Kossounou, infortunato, potrebbe esserci spazio per Kristensen: "Con noi si è allenato poco, però per fortuna si sta allenando molto con noi. Chiaro che ci vuole tempo, però è un giocatore importante". Su Raspadori: "Ricordo un anno a Napoli dove incideva molto nonostante non giocasse titolare. Ha fatto delle stagioni importanti, dove in questi due mesi ha fatto grande fatica. In questo momento mi sembra un giocatore in crescita e nell'ultima partita penso l'abbia giocata bene. Non ha inciso sul risultato, ma ho l'impressione di un giocatore vivo".
Kessié e Gaetano possono giocare insieme? "Certo, perché Kessié può fare anche più ruoli, così come Gaetano. Tuttavia penso che il futuro di Gaetano sarà come regista", ha risposto Sarri. E parlando del centrocampo ha aggiunto: "Può essere la chiave del risultato? Voi giornalisti avete questa tendenza dove si vinca o si perda senza considerare i dettagli".
Le parole di Bellanova: "I tifosi ci tengono, lotteremo su ogni pallone"
Intervistato da Sky Sport, Bellanova ha detto: "Si va a Torino con lo stato d’animo con cui si giocavano le scorse partite. Dobbiamo solo pensare a noi e alla nostra prestazione senza ascoltare voci esterne o metterci altre pressioni. Dobbiamo portare in campo quello per cui abbiamo lavorato in settimana. Sapevamo che quest’anno all’inizio sarebbe stata difficile perché quando giochi per 9 anni nello stesso modo, poi cambiare non è facile. Ma piano piano ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Stiamo lavorando tanto e abbiamo preparato bene la partita. Non vediamo l’ora di giocare".
Sulla sfida contro la Juve ha aggiunto: "Per un calciatore fare questo tipo di partite è bellissimo. Poi sappiamo quanto ci tengono i tifosi e cercheremo di andare in campo e lottare su tutti i palloni fini alla fine". Chiosa finale sul lavoro svolto in allenamento con Sarri: "Stiamo lavorando tanto soprattutto sulla linea difensiva a 4 che personalmente mi piace molto. Bisogna stare molto attenti in fase difensiva. Quando attacchi lo spazio puoi anche partire da dietro. Se lavoro e ascolto il mister posso avere grandi miglioramenti".
L'Atalanta è reduce da due pesanti sconfitte consecutive in Serie A, contro Cagliari e Roma, e dopo le prime quattro partite ha collezionato appena 6 punti. Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i nerazzurri, che hanno iniziato un nuovo percorso con Maurizio Sarri... che ha detto di non avere grandi ricordi della Juve. Prima della pausa nazionali la Dea dovrà vedersela proprio contro i bianconeri, match in programma domenica 20 settembre alle 18, una sfida da vincere a ogni costo. Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore italiano ha presentato la partita in conferenza stampa: "Sarà una gara molto dura. Abbiamo avuto anche un grande passato in comune. Il rapporto con Spalletti è buono, per il resto staremo a vedere. Ci sono scelte che variano molto in base alla partita. Però vorrei vedere 25 minuti di buon gioco trasformarsi in 60. Troppi tiri concessi? Era una situazione diversa rispetto alla Lazio. La fase difensiva è stata troppo passiva nelle prime partite, non buone letture, però il baricentro era molto più alto. Staremo a vedere".
Sulla questa prima parte di stagione ha poi aggiunto: "Sono state date molto particolari considerando, mercato, Mondiali e pausa. Abbiamo preso dei giocatori ad agosto, la realtà dei fatti è questa: sbagliare, accumulare errori può portare una crescita per migliorare più avanti. Serve personalità? Dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Spero nella crescita dal punto di vista della personalità". Nelle prime quattro giornata di Serie A non ci sono stati 0-0: "Giocare aumenta la possibilità anche di rischiare. È un fattore assai fondamentali, anche perché è un percorso in piena evoluzione. Vedo tante squadre che provano a giocare".
L'allenatore italiano ha poi parlato dei tanti allenatori esonerati fin qui: "Io penso alle partite e basta. C'era una bella intervista a Klopp che dice che al primo anno i risultati non si vedono". E su Mazzola: "Era il mio compagno di figurine quando ero ragazzino. Sono personaggi importanti nel mondo del calcio. Un grande giocatore ed è stato un piacere vederlo: sono ricordi che rimangono".