Atalanta, un titolare ko in extremis contro la Juve: le due possibili alternative

Dopo le sconfitte contro Roma e Cagliari, l'Atalanta si prepara a sfidare la Juventus, match in programma domenica 20 settembre alle 18. Per i nerazzurri sarà importantissimo tornare subito a vincere, così da mettersi alle spalle gli ultimi brutti risultati e andare alla pausa nazionali con maggiore tranquillità. Maurizio Sarri, però, dovrà fare i conti con un'assenza dell'ultimo minuto: nel corso dell'allenamento alla vigilia della partita, infatti, si è infortunato Odilon Kossounou.

Atalanta, infortunio Kossounou: il comunicato Ecco il comunicato della Dea: "Nella giornata di oggi i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti per sistemare gli ultimi dettagli in vista della 5ª giornata della Serie A Enilive 2026/27. Per la squadra la seduta odierna ha previsto una prima parte di attivazione coordinativa, una partitella 10 vs 10 su metà campo, un lavoro dedicato alla fase offensiva e un’esercitazione sulle palle da fermo. Kossounou, nel corso della seduta odierna, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore, nei prossimi giorni, verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali. Hien e Sulemana proseguono le terapie. Nel pomeriggio la partenza per Torino".

Juventus Probabile formazione Juve, cosa cambia Spalletti: scelte e ballottaggi verso l’Atalanta Come può cambiare la formazione: due alternative per Sarri L'assenza del difensore ivoriano è un brutto colpo per la difesa dell'Atalanta, che non ha tante altre alternative a disposizione. Contro la Juventus le ipotesi di Sarri per sostituirlo sono fondamentalmente due. La prima è l'inserimento di Kristensen da titolare, ma il difensore ex Udinese è di ritorno da un infortunio e non è ancora al 100% della condizione fisica. L'alternativa può essere lo spostamento di Kolasinac come difensore centrale, con Bernasconi come terzino sinistro. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE