Giuntoli punge: "Juve con Nico Gonzalez e Douglas Luiz titolari? A volte si dà poco tempo..."

Quella tra Juventus e Atalanta sarà una partita molto importante, soprattutto per due grandi ex bianconeri come Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli. Se l'allenatore ha rivelato di non avere grandi ricordi del suo periodo a Torino, nel pre partita della sfida l'attuale direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Sky ha detto: "Io ho passato due anni importanti lì, formativi. Però in questo momento la mia testa è tutta verso l'Atalanta e nel voler far bene qui". Da Douglas Luiz a Nico Gonzalez: tanti giocatori acquistati da Giuntoli e che inizialmente non avevano convinto, ora sono titolari nella Juve di Spalletti. A proposito il ds ha detto: "Molte volte non si lascia tempo ai ragazzi di esprimersi, mi fa piacere che ora stiano dimostrando il loro valore. Ma io ora voglio portare l'Atalanta dove merita".

Dalla Gaetano agli obiettivi stagionali: le parole di Giuntoli Sulla scelta di Sarri di lasciare Gaetano in panchina, Giuntoli ha detto: "Il mister ha provato sia con uno che con due play. Siamo ancora alla ricerca di noi stessi. L'ultima gara nonostante la sconfitta è stato un momento di grande crescita, dobbiamo continuare così". Poi sugli obiettivi della stagione: "Vogliamo ritrovare un'identità forte, diversa da quella del passato. Trovare una strada dritta e determinata, poi vedremo in primavera dove saremo".

Juventus Juve, la formazione ufficiale contro l'Atalanta: le scelte di Spalletti Giuntoli a Dazn: "Grande stima e rispetto con Sarri" L'ex ds della Juve è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Tanti giocatori miei ora titolari? Dobbiamo imparare a dar tempo ai ragazzi che vengono spesso da altri campionati, ma fa piacere stiano facendo bene ma il mio pensiero va all’Atalanta e ringrazio la famiglia Percasi". Su Sarri: “C’è grande stima, rispetto e conoscenza di lunga data. Di tempo ce n’è sempre meno e vogliamo sempre tutto e subito, ma stiamo facendo un percorso e siamo convinti che Maurizio sia importante e gli daremo tempo per avere un’identità chiara. A che punto è la rivoluzione? La crescita viene sempre a scale, mai diritta. Noi pensiamo di aver fatto una buona gara la settimana scorsa. Siamo sulla strada giusta e vogliamo vedere come la squadra reagirà contro una squadra importante”. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE