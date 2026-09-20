"Aboliamo il Var! Se non interviene su un episodio così...": Sarri non ci sta dopo Juve-Atalanta

"Siamo stati in partita fino al 2-0. E infatti loro avevano salvato sulla riga fino a pochi minuti prima. Poi siamo stati disuniti e allungati. Ma per 65 minuti è stata una gara equilibrata. Dal punto di vista tecnico e tattico siamo in crescita, dobbiamo crescere sul piano del coraggio, della personalità e delle iniziative". Così Maurizio Sarri commenta l'esito della trasferta allo Stadium, dove l'Atalanta si è arresa (tra le polemiche) alle reti di Francisco Conceicao (28') e Gleison Bremer (77'). Un risultato che segue il ko di Bergamo contro il Cagliari - e prima ancora la rimonta subita dalla Roma all'Olimpico - nonché valido per la 5ª giornata di campionato. Al rientro dalla sosta nazionali, l'agenda di Sarri mette in programma la gara intera contro il Venezia (12/10) e a seguire l'esordio in Conference League contro il Pafos a Bergamo (15/10). Queste le parole dell'ex tecnico della Juventus: "I risultati? Abbiamo fatto le prime 3 partite giocando su bassi livelli, invece ora stiamo crescendo. La squadra si deve accendere ancora un po’ nell’anima e avere più personalità - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Oggi abbiamo avuto in 2 3 iniziative nell’1 contro 1 e siamo andati vicini al gol. Abbiamo queste capacità e dobbiamo solo tirarle fuori. Fare qualcosa di diverso? Giochiamo a calcio tutti i giorni, non so cosa voglia dire “qualcosa di diverso”. Dobbiamo avere più personalità, oggi potevamo metterli sotto e tenerli sotto".
Sarri: "Manca la personalità"
"Il primo gol? Abbiamo subito un taglio sul difensore esterno e avuto un centrale fuori. Le posizioni in area non erano quelle giuste e non sono contento. Possiamo prendere gol sulla che passa dietro ma non sulla palla che ci passa dentro. Due da parte nostra e forse una dell'arbitro. È mancato qualcosa, perché eravamo completamente in partita: per sessanta minuti penso che abbiamo giocato alla pari, poi dopo il 2-0 no, perché la Juventus ha creato l'80 per cento delle situazioni pericolose dopo il secondo gol - ha aggiunto a Dazn - . Prima eravamo completamente in partita. La sensazione è che siamo cresciuti da un punto di vista tattico e da un punto di vista tecnico, ma dobbiamo crescere sul piano della personalità, della fiducia, dell'esuberanza nel prendere più iniziative".
Sarri: "Il Var così non serve"
"Ci siamo accontentati troppo di avere sotto controllo la partita senza cercare di fargli male: c'era la possibilità di andare nell'uno contro uno e nell'unico momento in cui ci siamo accesi, con Rowe, siamo andati subito vicini al gol. Dobbiamo crescere da quel punto di vista: personalità, coraggio, iniziativa, e diventare una squadra più viva mentalmente". Non sono mancate le contestazioni contro la direzione arbitrale e la sala Var, per una trattenuta in area ai danni di Rowe. Contestazioni che sono seguire anche nel post gara: "Il Var? Meglio mai che troppo, come era prima: tra le due versioni preferisco questa. Però poi ci sono episodi abbastanza evidenti come questo, e non vedo come si possa non intervenire: se il Var non chiama su un episodio così, non ne vedo più la necessità".
"I progressi? Dei passaggi in avanti ci sono, però se quella fase di costruzione la facessimo con più velocità probabilmente riusciremmo a isolare qualche uno contro uno in più: così diventa un po' più difficile. Da quel punto di vista la squadra è cresciuta: è cresciuta tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Ho però il grande rammarico di non vederla crescere dal punto di vista delle iniziative e della personalità. La classifica? Vediamo dopo la fine del girone d'andata, ma è sempre tutto relativo. Non vorrei che questo parlare sempre di un anno di costruzione e del fatto che non guardiamo la classifica faccia perdere un po' di motivazione alla squadra: quindi ci sta che questa settimana un obiettivo glielo dia io".
Sarri: "Dopo 10 anni a giocare allo stesso modo..."
"Oggi per 60' minuti abbiamo giocato alla pari - ha aggiunto in conferenza stampa - . Poi dopo il 2-0 ci siamo scomposti. Oggi la partita ci ha visto in crescita. Troppo poco carattere nella ricerca del 1vs1. Cresciamo dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, non su quello del coraggio, dell’iniziativa e questo è preoccupante. Dove si trova il fuoco dentro per vincere? Tutte queste nozioni nuove forse ha spento un po' il bambino che c'è in loro perché sono pieni di nozioni nuovi dopo aver giocato 10 anni nello stesso modo. La trattenuta su Rowe? Bisogna abolire il VAR. Se non lo si chiama per una trattenuta del genere va abolito e si avanti con le sensazioni dell’arbitro. Mi è sembrato abbastanza palese, uno al Var un minimo di occhiata la deve dare. Ma se si torna al calcio deciso dagli arbitri io sono contento. Il mio bilancio su questo inizio di stagione? Siamo indietro in collegamento con quanto ci è successo in estate. Giocatori arrivati ad agosto dal Mondiale e il mercato è stato fatto nell'ultima settimana. Sarei più contento se vedessi più personalità nei miei giocatori, mi preoccupa non vedere entusiasmo nella squadra. Ma il nostro percorso è nella normalità".
Sarri: "La curva e Mazzola? Fatto generazionale"
Sarri ha poi risposto sul controverso episodio che ha preceduto il fischio d'inizio della gara, con i tifosi della curva Juventus che hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola: "Cosa ho provato? Una sensazione brutta. Magari è stata fatta da una generazione che non si rende conto di quanto fatto da Mazzola, indipendentemente dalla maglia che indossava. Rendere omaggio a un personaggio del genere è il minimo, anche se ha sempre giocato con un’altra maglia". Così invece tornando sulla partita: "Abbiamo vinto le prime due non riuscendo a dominare il gioco. Ora sono due partite con un baricentro più alto, con un possesso palla maggiore. Lo step successivo è velocizzare il tutto per permettere ai nostri attaccanti di provare l’uno contro uno".
Ederson: "Episodio inaccettabile"
Anche Ederson ha commentato l'episodio della trattenuta, attaccando duramente arbitro e Var. Queste le sue parole: "La trattenuta su Rowe? Era rigore, non puoi tenere la maglia così per due metri. Oggi non possiamo accettarlo. Col var ci dovrebbe essere una sicurezza in più. Non è stato il momento che ha deciso la partita, ma sull’1-1 magari iniziava unìaltra partita. Dobbiamo cercare tutti, sia giocatori che l’arbitro di fare meglio. Posso accettare gli errori dell’arbitro, ma un rigore così con il Var non si può più sbagliare. Il terzo ko di fila? È stata partita equilibrata fino al secondo gol. Abbiamo avuto occasioni come nel salvataggio sulla linea. Eravamo lì. In questi momenti c’è solo da lavorare. È quello che faremo dopo la sosta che ci farà respirare".
Ederson: "Ora liberiamo la mente"
Poi, il capitano della Dea ha risposto sulla crisi di risultato dell'Atalanta, alla sua terza sconfitta: "Dobbiamo giocare più liberi di testa. Ce l’abbiamo messa tutta per imparare tutto ciò che il mister ci chiede. È un nuovo sistema che chiede una certa fatica mentale. Adesso però è il momento di liberare la mente e la pausa in questo ci sarà utile. Abbiamo tanti giocatori che possono decidere la partita come Scamacca, Raspadori, Rowe e Krstovic. Da centrocampo ci danno supporto. Abbiamo tanta qualità e dobbiamo essere liberi con la testa e sbloccare la parte offensiva. Poi ci verrà tutto più facile. Adesso è momento di scaricare e spero che la sosta possa aiutarci a liberarci la mente per il ritorno, anche per chi resta. Dobbiamo lavorare insieme".
"Siamo stati in partita fino al 2-0. E infatti loro avevano salvato sulla riga fino a pochi minuti prima. Poi siamo stati disuniti e allungati. Ma per 65 minuti è stata una gara equilibrata. Dal punto di vista tecnico e tattico siamo in crescita, dobbiamo crescere sul piano del coraggio, della personalità e delle iniziative". Così Maurizio Sarri commenta l'esito della trasferta allo Stadium, dove l'Atalanta si è arresa (tra le polemiche) alle reti di Francisco Conceicao (28') e Gleison Bremer (77'). Un risultato che segue il ko di Bergamo contro il Cagliari - e prima ancora la rimonta subita dalla Roma all'Olimpico - nonché valido per la 5ª giornata di campionato. Al rientro dalla sosta nazionali, l'agenda di Sarri mette in programma la gara intera contro il Venezia (12/10) e a seguire l'esordio in Conference League contro il Pafos a Bergamo (15/10). Queste le parole dell'ex tecnico della Juventus: "I risultati? Abbiamo fatto le prime 3 partite giocando su bassi livelli, invece ora stiamo crescendo. La squadra si deve accendere ancora un po’ nell’anima e avere più personalità - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Oggi abbiamo avuto in 2 3 iniziative nell’1 contro 1 e siamo andati vicini al gol. Abbiamo queste capacità e dobbiamo solo tirarle fuori. Fare qualcosa di diverso? Giochiamo a calcio tutti i giorni, non so cosa voglia dire “qualcosa di diverso”. Dobbiamo avere più personalità, oggi potevamo metterli sotto e tenerli sotto".
Sarri: "Manca la personalità"
"Il primo gol? Abbiamo subito un taglio sul difensore esterno e avuto un centrale fuori. Le posizioni in area non erano quelle giuste e non sono contento. Possiamo prendere gol sulla che passa dietro ma non sulla palla che ci passa dentro. Due da parte nostra e forse una dell'arbitro. È mancato qualcosa, perché eravamo completamente in partita: per sessanta minuti penso che abbiamo giocato alla pari, poi dopo il 2-0 no, perché la Juventus ha creato l'80 per cento delle situazioni pericolose dopo il secondo gol - ha aggiunto a Dazn - . Prima eravamo completamente in partita. La sensazione è che siamo cresciuti da un punto di vista tattico e da un punto di vista tecnico, ma dobbiamo crescere sul piano della personalità, della fiducia, dell'esuberanza nel prendere più iniziative".
Sarri: "Il Var così non serve"
"Ci siamo accontentati troppo di avere sotto controllo la partita senza cercare di fargli male: c'era la possibilità di andare nell'uno contro uno e nell'unico momento in cui ci siamo accesi, con Rowe, siamo andati subito vicini al gol. Dobbiamo crescere da quel punto di vista: personalità, coraggio, iniziativa, e diventare una squadra più viva mentalmente". Non sono mancate le contestazioni contro la direzione arbitrale e la sala Var, per una trattenuta in area ai danni di Rowe. Contestazioni che sono seguire anche nel post gara: "Il Var? Meglio mai che troppo, come era prima: tra le due versioni preferisco questa. Però poi ci sono episodi abbastanza evidenti come questo, e non vedo come si possa non intervenire: se il Var non chiama su un episodio così, non ne vedo più la necessità".
"I progressi? Dei passaggi in avanti ci sono, però se quella fase di costruzione la facessimo con più velocità probabilmente riusciremmo a isolare qualche uno contro uno in più: così diventa un po' più difficile. Da quel punto di vista la squadra è cresciuta: è cresciuta tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Ho però il grande rammarico di non vederla crescere dal punto di vista delle iniziative e della personalità. La classifica? Vediamo dopo la fine del girone d'andata, ma è sempre tutto relativo. Non vorrei che questo parlare sempre di un anno di costruzione e del fatto che non guardiamo la classifica faccia perdere un po' di motivazione alla squadra: quindi ci sta che questa settimana un obiettivo glielo dia io".