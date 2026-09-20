"Aboliamo il Var! Se non interviene su un episodio così...": Sarri non ci sta dopo Juve-Atalanta

"Siamo stati in partita fino al 2-0. E infatti loro avevano salvato sulla riga fino a pochi minuti prima. Poi siamo stati disuniti e allungati. Ma per 65 minuti è stata una gara equilibrata. Dal punto di vista tecnico e tattico siamo in crescita, dobbiamo crescere sul piano del coraggio, della personalità e delle iniziative". Così Maurizio Sarri commenta l'esito della trasferta allo Stadium, dove l'Atalanta si è arresa (tra le polemiche) alle reti di Francisco Conceicao (28') e Gleison Bremer (77') . Un risultato che segue il ko di Bergamo contro il Cagliari - e prima ancora la rimonta subita dalla Roma all'Olimpico - nonché valido per la 5ª giornata di campionato. Al rientro dalla sosta nazionali , l'agenda di Sarri mette in programma la gara intera contro il Venezia (12/10) e a seguire l'esordio in Conference League contro il Pafos a Bergamo (15/10). Queste le parole dell'ex tecnico della Juventus: "I risultati? Abbiamo fatto le prime 3 partite giocando su bassi livelli, invece ora stiamo crescendo. La squadra si deve accendere ancora un po’ nell’anima e avere più personalità - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Oggi abbiamo avuto in 2 3 iniziative nell’1 contro 1 e siamo andati vicini al gol. Abbiamo queste capacità e dobbiamo solo tirarle fuori. Fare qualcosa di diverso? Giochiamo a calcio tutti i giorni, non so cosa voglia dire “qualcosa di diverso”. Dobbiamo avere più personalità, oggi potevamo metterli sotto e tenerli sotto".

"Il primo gol? Abbiamo subito un taglio sul difensore esterno e avuto un centrale fuori. Le posizioni in area non erano quelle giuste e non sono contento. Possiamo prendere gol sulla che passa dietro ma non sulla palla che ci passa dentro. Due da parte nostra e forse una dell'arbitro. È mancato qualcosa, perché eravamo completamente in partita: per sessanta minuti penso che abbiamo giocato alla pari, poi dopo il 2-0 no, perché la Juventus ha creato l'80 per cento delle situazioni pericolose dopo il secondo gol - ha aggiunto a Dazn - . Prima eravamo completamente in partita. La sensazione è che siamo cresciuti da un punto di vista tattico e da un punto di vista tecnico, ma dobbiamo crescere sul piano della personalità, della fiducia, dell'esuberanza nel prendere più iniziative".

Sarri: "Il Var così non serve"

"Ci siamo accontentati troppo di avere sotto controllo la partita senza cercare di fargli male: c'era la possibilità di andare nell'uno contro uno e nell'unico momento in cui ci siamo accesi, con Rowe, siamo andati subito vicini al gol. Dobbiamo crescere da quel punto di vista: personalità, coraggio, iniziativa, e diventare una squadra più viva mentalmente". Non sono mancate le contestazioni contro la direzione arbitrale e la sala Var, per una trattenuta in area ai danni di Rowe. Contestazioni che sono seguire anche nel post gara: "Il Var? Meglio mai che troppo, come era prima: tra le due versioni preferisco questa. Però poi ci sono episodi abbastanza evidenti come questo, e non vedo come si possa non intervenire: se il Var non chiama su un episodio così, non ne vedo più la necessità".

"I progressi? Dei passaggi in avanti ci sono, però se quella fase di costruzione la facessimo con più velocità probabilmente riusciremmo a isolare qualche uno contro uno in più: così diventa un po' più difficile. Da quel punto di vista la squadra è cresciuta: è cresciuta tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Ho però il grande rammarico di non vederla crescere dal punto di vista delle iniziative e della personalità. La classifica? Vediamo dopo la fine del girone d'andata, ma è sempre tutto relativo. Non vorrei che questo parlare sempre di un anno di costruzione e del fatto che non guardiamo la classifica faccia perdere un po' di motivazione alla squadra: quindi ci sta che questa settimana un obiettivo glielo dia io".