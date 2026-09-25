"Mi ha cercato il Psg, so che l'Atalanta chiedeva molto", la rivelazione di De Ketelaere
La stagione di Charles De Ketelaere con la maglia dell'Atalanta è iniziata con più bassi che alti, con 0 gol e 1 assist in 5 partite di Serie A. L'arrivo di Sarri e il cambio di modulo avranno sicuramente pesato, ma il rendimento dell'attaccante belga potrebbe dipendere in parte anche dal mercato. In un'intervista a Le Derniere Heure, il classe 2001 ha rivelato: "Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta. Ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato".
"L'Atalanta chiedeva molto, circa 50 milioni di euro"
"C’erano squadre interessate - ha continuato -, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l’Atalanta chiedeva molto, credo che la cifra si aggirasse intorno ai 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo". Poi sull'inizio di stagione ha aggiunto: "Sono felice all'Atalanta, essere titolare fisso è importante, l'ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi".
Dall'esplosione al Bruges al flop Milan: la parabola di De Ketelaere
Nato e cresciuto nel settore giovanile del Club Bruges, proprio con la maglia della squadra belga De Ketelaere è esploso. Nella stagione 2021/22, infatti, ben 14 gol e 7 assist in campionato, facendolo diventare a 20 anni uno dei giocatori più interessanti del panorama calcistico europeo. Da qui il passaggio al Milan per 40 milioni di euro, dove però non è riuscito a imporsi, tra poco spazio e difficoltà nell'adattarsi al modulo e alle richieste dell'allenatore. Dopo soltanto una stagione, nell'estate del 2023, è arrivato quindi il trasferimento all'Atalanta, prima in prestito e poi nel 2024 a titolo definitivo, per un totale di quasi 27 milioni. Con la Dea il belga ha ritrovato minuti e fiducia, giocando due ottime stagioni. Ora tra voci di mercato e le nuove richieste tattiche di Sarri, la stagione 2026/27 non sembra essere iniziata con il piede giusto.
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