"Mi ha cercato il Psg, so che l'Atalanta chiedeva molto", la rivelazione di De Ketelaere

La stagione di Charles De Ketelaere con la maglia dell'Atalanta è iniziata con più bassi che alti, con 0 gol e 1 assist in 5 partite di Serie A. L'arrivo di Sarri e il cambio di modulo avranno sicuramente pesato, ma il rendimento dell'attaccante belga potrebbe dipendere in parte anche dal mercato. In un'intervista a Le Derniere Heure, il classe 2001 ha rivelato: "Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta. Ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato".

"L'Atalanta chiedeva molto, circa 50 milioni di euro" "C’erano squadre interessate - ha continuato -, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l’Atalanta chiedeva molto, credo che la cifra si aggirasse intorno ai 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo". Poi sull'inizio di stagione ha aggiunto: "Sono felice all'Atalanta, essere titolare fisso è importante, l'ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi".