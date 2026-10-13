Bellanova come un tir, Yeboah solo contro tutti, Krstovic il migliore: pagelle Atalanta-Venezia

Per la prima volta in stagione l' Atalanta segna tre gol e torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. A Bergamo la Dea batte 3-1 il Venezia grazie al gol di Kessié e alla doppietta di Krstovic . I lagunari accorciano con Hainaut e nella ripresa sfiorano più volte il gol del 3-2, ma alla fine tornano a casa con una sconfitta per la sesta volta in altrettante giornate di campionato. La panchina di Stroppa è in bilico e il calendario non aiuta: 4 delle prossime 6 partite saranno contro Napoli , Inter , Como e Juventus . Dall'altra parte Sarri sperimenta per la prima volta il 4-2-3-1 e si rilancia verso la zona Europa.

Pagelle Atalanta

Carnesecchi 6 Non può far nulla sul 3-1 di Hainaut, per il resto se la cava.

Bellanova 7 Particolarmente brillante, innesca diverse ripartenze. Esce per un guaio muscolare. Bernasconi (22’ st) 6 Fa il suo nell’ultimo quarto di gara.

Kristensen 6.5 Prevale nel gioco aereo sia dietro che davanti, non demerita. Compie un preziosa deviazione.

Scalvini 5.5 Qualche sbavatura in più del dovuto, poi va ko. Kolasinac (22’ st) 5.5 Patisce più del dovuto nel finale.

Zappacosta 5.5 Hainaut gli sbuca da dietro e fa il 3-1. Bada al sodo prima a sinistra e poi a destra.

Kessie 7 Apre e chiude la manovra dell’1-0, tanta sostanza in mezzo al campo, va vicino alla doppietta. Gaetano (31’ st) 6 Aiuta nella fase conclusiva del match.

Ederson 6 Fa avanti e indietro in mediana, si guadagna il gettone di presenza.

Elmas 5.5 Pennella il corner del raddoppio, è autore di una generosa prova macchiata dal rosso all’89’ per un inutile fallo.

De Ketelaere 6 Entra nell’1-0, è il meno cercato dei tre giocatori dietro la punta. Samardzic (15’ st) 6 Tocca pochi palloni, ma non li perde.

Rowe 6 Manca la continuità nei novanta minuti, ma i colpi ci sono. Zalewski (31’ st) 6 Fa rifiatare il compagno.

Krstovic 7.5 Mette a referto due gol, un assist e almeno un altro paio di ghiotte occasioni per la tripletta. Il migliore.

All. Sarri 6.5 Molto buono l’approccio alla partita anche se la sua Atalanta concede troppo al Venezia. Si vedono segnali di miglioramento rispetto alle ultime uscite.