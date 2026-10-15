Sarri all'attacco: "Calendario assurdo. Da esposto a Uefa e Fifa, l'Assocalciatori non dice niente"

"Siamo entrati bene in partita, a differenza della gara col Venezia abbiamo avuto tante occasioni, non ci siamo disuniti. Stasera non abbiamo concesso praticamente nulla se non quel gol alla fine: il divario tecnico si è visto perché abbiamo fatto una buona partita". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Pafos . "Allenare qui è abbastanza facile, è una società modello, è una squadra che viene da tanti anni di calcio diverso, ma c'è tanta disponibilità da parte dei giocatori. Non so dove possiamo arrivare al termine del primo anno, nel periodo medio possiamo arrivare molto in alto" ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

L'attacco di Sarri

Poi, Sarri si è soffermato sull'ennesimo infortunio rimediato da un suo giocatore (Raspadori costretto ad uscire dal campo nel primo tempo): "Tanti infortuni? Sono troppi per tutti, non solo per noi. Siamo sottoposti a un calendario assurdo con tutte le conseguenze del caso. Bisognerebbe fare un esposto alla Uefa o alla Lega, i giocatori sono sottoposti a un calendario assurdo e illogico. Ho letto di diverse situazioni in questi tre giorni europei, quindi è un rischio che purtroppo si corre. In più, quando i giocatori tornano dalle Nazionali, è un altro rischio: Scalvini si è fatto male appena rientrato dalla Nazionale e Raspadori è tornato pure lui acciaccato dalla Nazionale. Questo è il calendario e la grande meraviglia che mi fa è vedere che l'Associazione Calciatori non dice niente" ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta in merito ai diversi stop nelle fila della Dea, legati alle tante partite.