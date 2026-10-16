Atalanta, Sarri e la regola del tre. La Dea continua a crescere

Tre giorni dopo il Venezia, l'Atalanta applica ancora la regola del tre. Debutta in Conference League battendo il Pafos per 3-1 e continua a migliorare nell'apprendimento del calcio di Sarri. Tutto questo nonostante i sei indisponibili iniziali, anche se Bellanova e Kessie giocheranno domenica contro il MIlan. Come contro i lagunari, partenza a razzo e tre reti nel primo tempo, però, stavolta, nessuna frenata nella ripresa. Tant'è vero che il gol della bandiera cipriota è arrivato all'88' sull'unica distrazione della retroguardia, la cui inedita coppia centrale finale era formata da Kolasinac e Zappacosta. Negli ultimi dieci minuti, sulla fascia destra Sarri ha fatto debuttare Javisoln Idele, nato a Bergamo il 23 gennaio 2007, nazionale Under 19, un altro ragazzo cresciuto nell'eldorado di Zingonia. Si è messo in mostra nell'Under 23, come Lorenzo Bernasconi, 22 anni, protagonista di una prova brillante e Relja Obric, 21 anni, difensore centrale dell'Under 21 slovena, in panchina contro il Pafos, sebbene il momento del suo esordio sia sempre più vicino.