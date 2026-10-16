Atalanta, Sarri e la regola del tre. La Dea continua a crescere
Tre giorni dopo il Venezia, l'Atalanta applica ancora la regola del tre. Debutta in Conference League battendo il Pafos per 3-1 e continua a migliorare nell'apprendimento del calcio di Sarri. Tutto questo nonostante i sei indisponibili iniziali, anche se Bellanova e Kessie giocheranno domenica contro il MIlan. Come contro i lagunari, partenza a razzo e tre reti nel primo tempo, però, stavolta, nessuna frenata nella ripresa. Tant'è vero che il gol della bandiera cipriota è arrivato all'88' sull'unica distrazione della retroguardia, la cui inedita coppia centrale finale era formata da Kolasinac e Zappacosta. Negli ultimi dieci minuti, sulla fascia destra Sarri ha fatto debuttare Javisoln Idele, nato a Bergamo il 23 gennaio 2007, nazionale Under 19, un altro ragazzo cresciuto nell'eldorado di Zingonia. Si è messo in mostra nell'Under 23, come Lorenzo Bernasconi, 22 anni, protagonista di una prova brillante e Relja Obric, 21 anni, difensore centrale dell'Under 21 slovena, in panchina contro il Pafos, sebbene il momento del suo esordio sia sempre più vicino.
Cresce anche la condizione atletica
Sugli scudi Elmas, autore del gol lampo; Gaetano, sempre più a suo agio nel ruolo di regista davanti alla difesa e anche gran recuperatore di palloni; Scamacca che ha firmato il tris e Raspadori ed è un vero peccato si sia infortunato calciando il rigore, al punto da essere costretto a uscire. Cresce anche la condizione atletica della squadra, alla seconda delle nove partite in ventisette giorni prima della sosta di metà novembre. Il Milan il 18 ottobre e l'Ajax il 22 saranno due controprove illuminanti per misurare di nuovo la crescita della Dea, sempre più sarriana e, ciò che conta, tornata a essere vincente. In campionato e in Europa.
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