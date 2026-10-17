Raspadori, infortunio confermato: guaio Atalanta, i tempi di recupero

L' Atalanta dovrà fare a meno di Giacomo Raspadori per circa due settimane . Gli esami strumentali effettuati stamani hanno riscontrato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante si è infortunato calciando il rigore del temporaneo 2-0 nel 3-1 al Pafos in Conference League giovedì sera, dopo 18 minuti. Si tratta dello stesso problema già accusato in Turchia-Italia di Nations League il 28 settembre scorso a Bursa. Una ricaduta, se così la si vuol definire, che costringerà Sarri a dover fare a meno del numero 18 nel tridente d'attacco che affronterà domani pomeriggio il Milan.

Raspadori infortunato: ecco quali partite salta

"Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Questo è quanto si evince dalla nota pubblicata dall'Atalanta, mediante la quale rende nota l'indisponibilità del numero 18 nerazzurro per i prossimi impegni. L'ex Napoli e Sassuolo non prenderà ovviamente parte alla trasferta di Milano contro la squadra di Amorim di domani, così come dovrà rinunciare alla convocazione di Sarri anche nel match di Conference League contro l'Ajax in programma il 22 ottobre e, con molta probabilità, la gara casalinga in campionato contro il Frosinone di Alvini il prossimo 25 ottobre.