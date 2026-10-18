Sarri durissimo: "Arbitro mandato a f*****o, con Chiffi sempre così". E sul Var: "Solo in area Atalanta"

Lo sfogo di Sarri

Sarri che porta a casa il rammarico del risultato, ma che non resta soddisfatto della direzione arbitrale: "Poi episodi contrari perché la palla sul braccio ha rimbalzato due volte in area nostra e una volta nella loro, il Var è stato richiamato solo per quanto accaduto in quella nostra", riferendosi ad un tocco di Winter su un cross di Rowe. E aggiunge: "Poi ho scoperto che si può mandare a f*****o l'arbitro, perché ho chiesto al direttore di gara se fosse previsto dal regolamento visto che se lo faccio io vengo mandato fuori mentre mi ha risposto che aveva ammonito. Non sto qui a discutere, ma ogni volta che ho Chiffi a San Siro finisce così". Duro sfogo del tecnico nerazzurro che sul risultato spiega: "Avevamo al palla del 3-3 con tanti altri minuti da giocare e l'inerzia della partita che era completamente cambiata, si poteva addirittura pensare a qualcosa di più del pareggio. Stiamo prendendo consapevolezza che stiamo diventando una squadra. Gli ingressi dalla panchina ci hanno dato molto questa sera e non era facile sulla situazione del risultato in quel momento".