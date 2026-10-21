Sarri chiede tempo: "Klopp il primo anno arrivò ottavo. De Ketelaere? Non si rende conto..."
"Vedendo l'ambiente e la squadra avversaria bisogna fare bene sennò ci saranno problemi. Siamo in un contesto da grande partita, bisogna essere all'altezza". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match in Olanda contro l'Ajax, valido per la fase campionato di Conference League. "A volte si fanno mille discorsi - ha aggiunto -, è difficile avere le idee chiare su quello che può essere successo. Ci manca continuità, tra una partita all'altra, ma anche all'interno della stessa gara".
"Il morale non è sotto terra"
"Infortuni? Bisogna avere la consapevolezza che domani sera giocheremo in undici, chi scenderà in campo dovrà essere messo nelle condizioni giuste. Il morale non è sotto terra, gli infortuni ci sono come in tutte le squadre che giocano in Europa, né più né meno", ha dichiarato a Sky Sport e in conferenza stampa Sarri, che sull'inizio di stagione complicato ha aggiunto: "Mi aspettavo tante difficoltà, ma era inevitabile: come diceva sempre Klopp, il primo anno si va sempre in difficoltà, infatti arrivò ottavo e poi vinse tutto. Questa squadra ha avuto un ciclo con una lunga storia, reinnescare un ciclo nuovo non è opera di due o tre mesi". Su De Ketelaere: "Prima o poi si riposerà anche lui, è inevitabile, ha delle potenzialità enormi, non so se lui si rende conto di queste potenzialità che ha. Quello che ti fa arrabbiare è che ti dà sempre la sensazione che possa fare di più".
"L'Ajax mi ha sorpreso, hanno grandi qualità"
Sarri ha parlato così dei suoi avversari di domani: "Del primo ciclo dell’Ajax non c’ho capito niente, era talmente diverso da quello che giocavano tutti… nel secondo ciclo cominciavo ad avere un’età diversa, ma li ho studiati. Ho seguito Cruijff anche al Barcellona, qualcosa rimane… Loro sono una squadra tecnica, mi aspetto che possa venire fuori una partita tecnica, poi chiaramente un po’ di tattica ci sarà. A me hanno meravigliato, hanno grandi qualità. Sarà una partita di livello in un contesto bellissimo, spero che la squadra più tecnica sarà l’Atalanta. Finale anticipata? Sarei poco credibile a parlarne ora che iniziamo la fase a campionato, bisogna superare i vari turni, è tutto prematuro. Il nome Ajax evoca un passato importante, una società di grandi successi. Dobbiamo pensare alla partita di domani, possibilmente evitando i playoff, ci vogliono 13-14 punti". Qual è il morale dell'Atalanta dopo la sconfitta contro il Milan? "Io sono convinto che siamo tra i migliori, non vedo tanta differenza tra giocare in Italia e in Europa - sottolinea Sarri -. Nel calcio va tutto bene, se viene fatto bene".
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