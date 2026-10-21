"Vedendo l'ambiente e la squadra avversaria bisogna fare bene sennò ci saranno problemi. Siamo in un contesto da grande partita, bisogna essere all'altezza". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match in Olanda contro l'Ajax, valido per la fase campionato di Conference League. "A volte si fanno mille discorsi - ha aggiunto -, è difficile avere le idee chiare su quello che può essere successo. Ci manca continuità, tra una partita all'altra, ma anche all'interno della stessa gara".

"Il morale non è sotto terra" "Infortuni? Bisogna avere la consapevolezza che domani sera giocheremo in undici, chi scenderà in campo dovrà essere messo nelle condizioni giuste. Il morale non è sotto terra, gli infortuni ci sono come in tutte le squadre che giocano in Europa, né più né meno", ha dichiarato a Sky Sport e in conferenza stampa Sarri, che sull'inizio di stagione complicato ha aggiunto: "Mi aspettavo tante difficoltà, ma era inevitabile: come diceva sempre Klopp, il primo anno si va sempre in difficoltà, infatti arrivò ottavo e poi vinse tutto. Questa squadra ha avuto un ciclo con una lunga storia, reinnescare un ciclo nuovo non è opera di due o tre mesi". Su De Ketelaere: "Prima o poi si riposerà anche lui, è inevitabile, ha delle potenzialità enormi, non so se lui si rende conto di queste potenzialità che ha. Quello che ti fa arrabbiare è che ti dà sempre la sensazione che possa fare di più".