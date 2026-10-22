Ajax-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Sarri scendono in campo alla Johan Cruijff Arena per contendere ai lancieri la seconda giornata di Conference League
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Pubblicato il 22.10.2026, 07:01 (Aggiornato il 22.10.2026, 07:23)

3 min

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L'Atalanta torna in campo in Europa per contendere all'Ajax la seconda giornata di Conference League. Un appuntamento a cui Sarri si presenta con al seguito le indiscrezioni sul proprio futuro a Bergamo, messo a rischio dal deludente bilancio di inizio stagione che in Serie A vede la classifica ferma con 9 punti raccolti nelle prime 7 giornate. La Dea è ora chiamata a dare continuità al felice esordio in Europa contro il Pafos, sconfitto in casa con il finale di 3-1. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Michel, che alla prima di Conference è caduta per 2-1 sul campo dell'Hajduk Spalato, mentre in campionato, dove si colloca al quarto posto a -5 punti dalla vetta, ha travolto il Groningen con una manita. L'agenda europea dell'Atalanta mette poi in programma il ritorno a Bergamo, dove il 5 novembre è atteso il Kairat Almaty.

Ajax-Atalanta: dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Michel e Sarri è in programma alle ore 21 di giovedì 22 ottobre presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (254) nonché in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.

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Ajax-Atalanta: le probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Ter Stegen; Wijndal, Bouwman, Baas, Kehrer; Klaassen, Amrabat, Brandt; Gloukh, Arokodare, Ouazane. Allenatore: Michel.

A disposizione: Paes, El Hani, Rosa, Torrents, Blind, Edvardsen, Mokio, Janse, Leonardo, Bounida, Tsygankov, Berghuis.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Éderson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Isoa, Idele, Zappacosta, Levak, Bonanomi, Gaetano, Zalewski, Samardzic, Krstovic.

Arbitro: Nobre (Portogallo); Assistenti: N. Pereira–F. Pereira (Portogallo); Quarto ufficiale: Oliveira Da Silva (Portogallo); Var: Martinez Munuera (Spagna); Ass. Var: Silva Ribeiro (Portogallo).

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