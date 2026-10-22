Ajax-Atalanta: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

L'Atalanta torna in campo in Europa per contendere all'Ajax la seconda giornata di Conference League. Un appuntamento a cui Sarri si presenta con al seguito le indiscrezioni sul proprio futuro a Bergamo, messo a rischio dal deludente bilancio di inizio stagione che in Serie A vede la classifica ferma con 9 punti raccolti nelle prime 7 giornate. La Dea è ora chiamata a dare continuità al felice esordio in Europa contro il Pafos, sconfitto in casa con il finale di 3-1. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Michel, che alla prima di Conference è caduta per 2-1 sul campo dell'Hajduk Spalato, mentre in campionato, dove si colloca al quarto posto a -5 punti dalla vetta, ha travolto il Groningen con una manita. L'agenda europea dell'Atalanta mette poi in programma il ritorno a Bergamo, dove il 5 novembre è atteso il Kairat Almaty.